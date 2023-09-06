YouTube Reklamlar TV'de Değişiyor!

YouTube'u TV'ye bağladığımızda telefonlarda olduğu gibi reklamlarla sıkça karşılaşıyoruz. Premium hesabı olmayan kullanıcılar, reklamların sıklığından oldukça şikâyetçi. YouTube ise bu duruma el atmaya hazırlanıyor.

Yeni gelen habere göre şirketin TV'deki reklam gösterimleriyle ilgili yeni hazırlıkları var. Reklamların nasıl ve ne zaman gösterileceği yeniden düzenlenecek.

Sık Gösterilen Reklamlara Veda!

Şirket, TV uygulamasında reklamların daha seyrek olmasını sağlayacak yeni özelliğini test ediyor.

Buna göre artık bir videonun içine serpiştirilmiş kısa reklamlar göstermek yerine, Premium olmayan aboneler için içeriğin ortasına yerleştirilmiş daha uzun reklamlar gösterilecek.

Reklamların kaç saniye süreceğiyle ilgili henüz bir bilgi yok.

Şirketin reklamlar üzerindeki bir diğer çalışması ise Reklamı Atla butonuyla ilgili. Şu anda YouTube'daki Reklamı Atla butonu dikdörgen bir formda ve gri renkte görünüyor.

Yeni düzenlemede butonun yuvarlak ve daha renkli bir biçimde görünmesi sağlanacak.

Reklamın sağ alt köşesinde kalan “video reklamlardan sonra oynatılacak” ibaresi ise reklamların kalan süresini belli edecek bir geri sayım aracına dönüşecek.

YouTube'un reklam ürünleri ekibi başkanı Nicky Rettke, reklam çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Reklam arasının ne zaman gösterileceğine karar veren pek çok faktör var. Genel değişiklik şu ki reklam araları arasında dinamik zamanlar geçirmeye devam edeceğiz. Ancak ortalama kesintiler azalacak. Değişiklikleri sürekli olarak deniyor ve yenilikler yapıyoruz. Bu değişikliklerin izleyicilerimiz, reklamverenlerimiz ve yaratıcılarımız için olumlu olup olmadığını görmek için kullanıcı araştırması yapacağız. Eğer iyiyse, deneyimi güncellemeye ve herkes için kullanıma sunmaya devam edeceğiz."

Peki sizce YouTube'un reklamlarla ilgili bu düzenlemeleri kullanıcıları memnun edecek mi? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.