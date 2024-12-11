Dil Bilmeseniz Bile Sorun Değil: YouTube Videoları Artık Otomatik Olarak Dublajlanabiliyor

YouTube, yapay zekayı kendi lehine kullanan şirketler arasındaki yerini sağlamlaştıran bir adım atıyor. Bundan böyle dil bilmeseniz bile başka lisandaki videoları dublajlı olarak izleyebileceksiniz.

Ünlü video platformu halihazırda gerçek zamanlı altyazı ile başka dillerden çeviri yapıyordu. Şimdi yapay zekadan güç alan bir sistemle videoları başka dillere otomatik olarak dublajlama seçeneği sunuyor. Böylece hem içerik üreticileri daha geniş bir kitleye ulaşıyor, hem de izleyiciler videoları kendi lisanlarında kolayca izleyip anlayabiliyor.

YouTube özelliği şu sözlerle duyurdu:

Artık, dili bilmiyorsanız bile YouTube’un yeni otomatik dublaj özelliği sayesinde bir Fransız şefinden otantik bir gratin yapmayı öğrenebilir, Hintli bir terziden geleneksel giysiler dikmeyi izleyebilir veya başka ülkelerdeki korkunç yerleri keşfedebilirsiniz.

YouTube AI Dublaj Özelliğinde Desteklenen Diller

YouTube, İngilizce’den Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve İspanyolca gibi dillere otomatik dublaj yapabiliyor. Ayrıca bunun tam tersini yapmanız da mümkün. İngilizce'den Hintçe'ye, Hintçe'den İngilizce'ye dublaj yapabiliyorsunuz.

Bu yenilik, Google DeepMind ve Google Translate ekiplerinin katkılarıyla geliştirildi ve yapay zeka teknolojisi üzerine inşa edildi. Her konuda olduğu gibi bunda da hata payı elbette vardır. Bazen yanlış çeviriler yapılması söz konusu olabilir.

İçerik Üreticiler AI Dublaj Özelliğini Nasıl Kullanacak?

YouTube kanal sahipleri, dublajlı videolarını YouTube Studio’daki "Diller" bölümünden kontrol edebiliyor. Eğer dublajda bir ifade yanlışı çağrıştırıyor ya da çeviri eksik kalıyorsa dublajı düzenleme veya tamamen yayından kaldırma seçenekleri var.

Videoları izleyenler için, dublajlı videoların sesi orijinal olmadığında "otomatik dublaj" etiketiyle belirtiliyor.

Bu özellik, şu an tüm kanallarda aktif değil, ancak kullanılabilirliğini kontrol etmek isteyen üreticiler YouTube Studio’daki "Gelişmiş Ayarlar" bölümüne bakabilir.