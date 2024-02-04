YouTube Ana Sayfa Akışında Yeniliğe Gidiyor: Farklı Renkler Kullanacak!

YouTube video yayınlamak için oldukça ilginç bir yol deniyor. Bu doğrultuda YouTube renklere göre düzenlenmiş bir akış kullanacak.

Android için YouTube'da karşılaşılan “Yeni bir şey mi arıyorsunuz?” kartı, “Renklere göre bir video akışı oluşturun ve keşfetmenin tadını çıkarın” önerisinde bulunuyor.

YouTube’un Bu Yeni Renk Algoritması Video Konusunu Kapsamıyor Olabilir

Seçenekler kırmızı, yeşil ve mavi ile eşleşen RGB renklerinden oluşuyor. Renklerden birini seçtiğinizde, zaten ilgi alanlarınızla kişiselleştirilmiş olan üstteki filtre yelpazesi en sona kayıyor. Beyaz yerine, vurgu için gerçek renk kullanılıyor.

Görünüşe göre YouTube, baskın tonu belirlemek için küçük resme veya belki de videonun tamamına bakıyor. Belki bazı kullanıcılar bu şekilde gezinmekten rahatsız olmayabilir.

Genel olarak, bu yeni akışlar biraz garip çünkü renklerin videonun konusuyla hiçbir şekilde ilişkili olmadığı gözüküyor. YouTube'un şimdilik aksini söyleyen verileri ve testleri yoksa bu yeni renge göre keşfetme özelliği sadece yoğun renklere göre filtreleme sunuyor.

Filtreler daha çok YouTube Music'te kullanılabilecek bir deneyim gibi görünüyor. Son olarak bu yeni kişiselleştirme seçeneği Premium kullanıcıları için olabilir.

YouTube ana sayfa önerilerinden memnun musunuz? Bu yeni özelliği telefonunuzda gördünüz mü? Aşağıdaki yorumlar bölümünü kullanarak düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.