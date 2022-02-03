Youtube, Arayüz Güncellemesiyle Mobilden Video İzleme Keyfini Artırıyor!

Popüler video izleme platformu Youtube, bünyesinde yeni geliştirmeler gerçekleştiriyor. Uzun bir süredir mobil ekran deneyiminden şikayetçi olan Youtube kullanıcıları, yapılan yeni düzenleme ile video izleme kalitesinde artış yaşayacak. Kullanıcı taleplerini dikkate alan Youtube, mobil tam ekran video izleme arayüzünde değişikliğe gitti.

Youtube Yeni Video İzleme Arayüzü, Mobil Deneyimi İyileştiriyor

Milyonlarca kişinin kullandığı ve oldukça popüler video izleme uygulaması Youtube, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için çalışmalara başladı. Bir süredir mobilde tam ekran deneyiminden şikayetçi olan kullanıcılar, tam ekran modundayken yorumları okuyamamak, videoyu beğenmek veya paylaşım yapabilmenin zor olmasından yakınıyordu. Kullanıcılarının sesine kulak veren Youtube, geliştirdiği yeni arayüz ile bu sorunlara çözüm buldu.

Youtube’dan paylaşılan yeni ekran görüntüleri, mobil tam ekranda kullanıcıların işini bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor. Buna göre; artık mobilden tam ekran bir video izlerken yorumları okuyabilir, videoyu beğenebilir, listeye ekleyebilir veya arkadaşlarınızla videoyu kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Bunun yanında bu özellik bazı kullanıcılara zaten gelmişti. Youtube, yeni arayüzü kullanıcılara kademeli olarak verme yoluna gitti. Buna göre bazı kullanıcılar yeni arayüzle 2 ay önce tanışırken, bazıları ise 2 gün önce tanıştı.

İlk olarak Android cihazlarda kullanılabilecek olan yeni arayüzün, iOS cihazlara ne zaman geleceği ise bilinmiyor.