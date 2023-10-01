Youtube Arayüzünü Değiştirmeye Hazırlanıyor: Alışılmışın Dışında!

YouTube, kendisini diğer Google uygulamalarından ayıran kendi tasarım dilini uzun süredir koruyor. Fakat bununla birlikte spesifik Google tasarımına da bağlı kalmaya önem veriyor.

Ancak Android için YouTube artık Kitaplık sekmesini "Siz"le değiştiren dikkate değer bir tasarımı test ediyor.

Test Aşamasındaki Arayüz Instagram'ı Andırıyor

Bu arayüzde YouTube'un sağ üst köşedeki profil avatarınızı kaldırdığını ve alt çubuğa taşıdığı görünüyor. Önceki hesap menüsünün ve Kitaplığın işlevlerini birleştiren yeni bir "Siz" sekmesinin simgesi olarak hizmet eder.

Tüm Google uygulamalarında bu hesap aynı konumda bulunur ve YouTube'un bu yeni tasarımı tutarlılığı bozuyor. Instagram'ı ve diğer sosyal medya uygulamalarını anımsatmasının düzeni bozacağı düşünülüyor.

Kullanıcılarda YouTube yeniden tasarlamaya devam ederse diğer birinci taraf uygulamalardan daha da uzaklaşacağı düşüncesi var. YouTube, kendi yazı tipinden simgelere kadar her şeyi korumaya çalışıyor. Testin kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Siz bu yeni arayüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.