YouTube, Hiç Beğenilmeyen Tasarımı Tekrar Test Ediyor: Yine Tepki Topluyor!

YouTube, kullanıcı arayüzünde çok sık değişiklikler yapan bir platform değil. Ancak bazı küçük denemeler ve bu denemelerin kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşle sonuçlanması bazı değişiklikleri gündeme getirebiliyor.

YouTube'un daha önce denediği fakat kullanıma sunmadığı bir özelliği tekrar test etmeye başlaması konuşulmaya başladı. Daha önce de tepkilerin odağı olan bu yeni tasarım, test edilip onaylanmadığı için kullanıma sunulmamıştı.

YouTube'un şu an tasarlanan yeni arayüzünde videonun başlık ve açıklama bilgileri başta olmak üzere yorumların tamamı yan tarafa kaydırılıyor. Video önerileri ise daha geniş ve büyük bir alanda, videonun alt kısmında sıralanıyor.

Yani video önerilerinin şu an olduğu kısımla video altındaki kısım komple yer değiştirmiş gibi görünüyor. Bu güncelleme kısa süreliğine test edilip olumsuz yorumlara yol açmasından sonra hızlıca geri çekilmişti.

The new @YouTube UI just arrived, and words cannot describe how much I loathe it.



I haven't seen a single person who liked this yet. How do I rolled this back? pic.twitter.com/sXx2JsiYjT