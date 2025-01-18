YouTube, Yapay Zekanın İpini Çekiyor: Platformda Taklitçilere Yer Yok

YouTube üzerindeki içeriklerin büyük çoğunluğu yapay zeka dokunuşlarıyla evrilmeye başladı. Bazen neyin gerçek, neyin yapay olduğunu anlamak zor, hatta bazı durumlarda tamamen imkansız. Bu durumu değiştirmek isteyen şirket, Creative Artists Agency (CAA) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında benzerlik yönetim teknolojisini devreye sokacak. Bu yeni teknoloji, içerik üreticilere ve sanatçılara, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerde yüzleri, sesleri ya da diğer özellikleri nasıl kullanıldığını kontrol etme ve farkında olma imkânı tanıyacak.

Kontrol İçerik Üreticilerine Veriliyor

Söz konusu araçlar sayesinde içerik üreticiler, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve kendi seslerini ya da yüzlerini taklit eden içerikleri tespit edip yönetebilecek.

Örneğin, YouTube'un geliştirdiği yeni bir araç olan "sentetik şarkı söyleme tespit teknolojisi", üreticilerin seslerini taklit eden AI içeriklerini Content ID üzerinden tespit edecek. Bunun yanında çeşitli sektörlerdeki içerik üreticilerin, aktörlerin, müzisyenlerin ve sporcuların yüzlerini içeren yapay zeka içeriklerini tespit etmek için de araçlar gelişme aşamasında.

YouTube, 2007'den beri var olan ve telif hakkı sahiplerine içeriklerini koruma ve gelir elde etme imkânı sağlayan Content ID teknolojisi üzerinden geliştirdiği tespit sistemini tamamen içerik üreticileri lehine çeviriyor.

Ünlü İsimlerle Ortak Hareket Edilecek

YouTube'un CAA ile iş birliği, NBA ve NFL gibi liglerden sporcuların yanı sıra ödüllü aktörler gibi önde gelen yeteneklere ulaşmayı mümkün kıldı. Önemli figürlerin de yardımıyla test süreci hızlanacak ve sözü geçen figürler, benzerlik yönetim teknolojisinin erken bir versiyonuna erişim kazanacak.

YouTube, bir blog yazısında şöyle diyor:

AA müşterilerinin dijital replikalarla ilgili deneyimi, AI'ın hızla değişen dünyasında, içerik üreticileri ve geniş YouTube topluluğunu sorumlu bir şekilde güçlendiren ve koruyan araçlar geliştirmek için kritik öneme sahip olacak.

Bu araçlar, sadece benzerlik tespit etmekle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda gizlilik ihlali bildirim süreci sayesinde, insanların kaldırma talebinde bulunmasına da olanak sağlayacak.

Önümüzdeki aylarda, YouTube yeni test gruplarını duyuracak ve bu araçları geniş bir içerik üretici ve sanatçı kitlesine sunmayı planlıyor.