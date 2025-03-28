YouTube Artık Sizi İzlemediğiniz Kanallardan Kurtaracak! İşte Yeni Sistem

Dünyanın en büyük çevrim içi video platformu YouTube, kullanıcı deneyimini değiştirecek yeni bir adım atıyor. Öyle ki şirket, izleyicilerin bildirimlerden bunalmaması için sisteminde önemli bir güncellemeye hazırlanıyor. Peki bu güncellemeden sonra neler değişecek? İşte tüm bilmeniz gerekenler!

YouTube, Bildirim Sistemini Kullanıcı Alışkanlıklarına Bağlı Hale Getiriyor

YouTube, izleyicilerin bildirimleri nasıl kullandığını analiz eden yeni bir test süreci başlattı. Açıklamaya göre şirket, çok sık video paylaşan kanalların bildirimlerini açan ancak bu bildirimlere sık sık tıklamayan kullanıcılar için otomatik bir ayarlama yapacak.

Bu ayarlamayla birlikte eğer bir kanalın tüm bildirimlerini açtıysanız ancak gelen bildirimleri genellikle görmezden geliyorsanız, YouTube bazı bildirimleri size göstermemeye başlayacak. Bu testin en dikkat çeken yanı ise kullanıcıların bu değişiklikten haberdar olup olmayacağının belirsiz olması.

YouTube’un bu bildirimleri kapatırken herhangi bir uyarı verip vermeyeceği konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. Şirketin resmi topluluk ekibi TeamYouTube, bu değişikliğin sık paylaşım yapmayan kanalları etkilemeyeceğini ifade etti. Yani eğer abone olduğunuz bir kanal nadiren içerik paylaşıyorsa ve tüm bildirimlerini açıyorsanız herhangi bir değişiklik olmayacak. Tabii bu, sık sık video paylaşan kanallar için geçerli değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? YouTube'un bildirimler için test etiği yeni sistemi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.