YouTube Shorts Videoları ile İzlenme Rekorları Kıracaksınız!

Eskiden bir Shorts videosunun izlenmiş sayılması için belirli bir süre boyunca izlenmesi gerekiyordu. YouTube bu sistemin pek de adil olmadığını düşünmüş olacak ki değişikliğe gitti ve yepyeni bir sistem getirdi; bundan böyle bir videonun oynatılmaya başlaması veya tekrar edilmesi izlenme olarak sayılacak.

Değişiklikle birlikte Shorts izlenme rakamları önceki sisteme göre daha yüksek görünecek. Bir videonun başlatılması bile direkt olarak Shorts'un istatistiklerine yansıyacak. Buna ek olarak, YouTube "gelişmiş mod" üzerinden eski izlenme metriğini sunmaya devam edecek.

Artık bu metrik etkileşimli izlenme, yani engaged views olarak adlandırılacak ve kullanıcıların videoları gerçekten izleyip izlemediğini gösterecek.

YouTube Kazançları Nasıl Etkilenecek?

YouTube, içerik üreticilerinin kazançlarının ve YouTube Partner Programı uygunluklarının hâlâ "etkileşimli izlenmelere" dayalı olacağını belirtti. Yani demek oluyor ki yeni sistem içerik üreticilerinin kazançlarını doğrudan etkilemeyecek ancak videoların izlenme sayılarında çok büyük çaplı değişiklikler meydana gelecek.

Peki YouTube durup dururken neden böyle bir karara varmış?

Şirket; içerik üreticilerinin videolarının ne kadar sık izlendiğini daha iyi anlamak istemesi nedeniyle bu güncellemeyi yaptı. Halihazırda Instagram Reels ve TikTok gibi popüler dikey video sistemlerinde de böyle bir hesaplama yöntemi söz konusu. Böylece platformların arasındaki içerik karşılaştırması da çok daha kolay bir hal aldı.

Bu değişikliğin 31 Mart'tan itibaren yürürlüğe girececeği aktarıldı.