YouTube CEO'su İstifa Etti: İşte Yeni Gelen İsim!

Teknoloji dünyasının kadın isimlerinin başında gelen Susan Wojcicki, YouTube CEO'luğundan istifa ettiği gündeme düşmüştü. Bunun üzerine Wojcicki'nin yerine gelecek olan yeni isim hızlı bir şekilde belli oldu.

Silikon Vadisi'nin önemli isimlerinden biri olmakla birlikte artık YouTube'un eski CEO'su olarak bilinen Susan Wojcicki; görevi bırakma nedeni olarak sağlık, ailesel ve kişisel projeler olduğunu söyledi. Wojcicki, Google ve Alphabet'te yer almaya danışman pozisyon devam edeceğine dair açıklama da yaptı.

İşte YouTube'un Yeni CEO'su

Google kurulduğundan beri şirketin önemli bir ismi olarak görev alan Wojcicki, şirketin merkez ofisinde yer alıyordu. Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, şirketin ilk çalışanlarından biri olması sebebiyle Wojcicki'nin yükselmesini sağladı. Google'ın da YouTube'u satın alması sonrasında başına geçecek isim olarak direkt belirlendi.

Görevi bırakması ile birlikte tüm gözler YouTube'a döndü. Yeni CEO'nun kim olacağı merak edilirken hızlı bir şekilde isim açıklandı. YouTube'un ürettiği ürünlerle ilgili her şeyden sorumlu olan Neal Mohan, video içerik platformunun başına geçecek isim oldu.

Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak YouTube'un başına geçen Mohan, YouTube TV, Premium, Müzik ve Shorts özelliklerinin çıkmasına öncü olan isimlerden biri. Aynı zamanda platformun güvenlik ekibine de liderlik etmesiyle biliniyor.

Lary Page ve Sergey Brin, Susan Wojcicki'nin görevi bırakması sonrası şu şekilde bir açıklama yaptı:

"Susan'ın Google tarihinde benzersiz bir yeri var ve her yerden insanlar tarafından kullanılan ürünlere inanılmaz katkılar sağladı. Son 25 yılda yaptığı her şey için ona çok minnettarız."