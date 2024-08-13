YouTube'da Skandallar Bitmek Bilmiyor: Şimdi De Çocuk Kanallarında Yüzlerce +18 Videolar Paylaşıldığı Ortaya Çıktı!

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, yeni bir skandalla daha gündeme geldi. Platform içinde çocuklara yönelik olduğu belirtilen birtakım kanalın 18 yaş üstü videolarla dolu olduğu ortaya çıktı. Detaylar haberde.

Çocuklara Yönelik Videolar Paylaştığı Düşünülen Pek Çok Kanal, Aslında Müstehcen İçeriklerle Dolu!

Kısa bir süre önce Reddit kullanıcıları tarafından yürütülen bir araştırma, YouTube'daki pek çok çocuk kanalının platformun algoritmasını yanılstarak yetişkin içerikler paylaştığını ortaya koydu. Kullanıcıların iddialarına göre bu kanallar, YouTube'un kurallarını atlabilmek ve çocuk izleyicilere ulaşmak için animasyon içerikler oluşturuyor.

Kanalların dışarıdan bakıldığında gerçekten de çocuklara yönelik içeriklere sahip olduğu düşünsülse de aslında durumun öyle olmadığı, paylaşılan videoların içerisinde girildiğinde anlaşılıyor. Reddit'te paylaşılan görsellere göre videolarda çıplaklık, cinsellik, politik yanlışlık, küfür, argo ve şiddet içerikleri barından görüntüler mevcut.

Bununla birlikte söz konusu kanal sahiplerinin bu tür içerikleri asla gizlemediği ve hatta bazı müstehcen görüntüleri kapak görseli olarak da ayarlayabildiği görülüyor. Aylık 250 milyona yakın çocuk kullanıcının videolar izlediği düşünülen YouTube'da böylesi bir durumun oldukça tehlikleli sonuçlar doğruabileceğini söylemek mümkün. Öte yandan platform tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.

YouTube ayrıca, platformda yayınlanan reklamlarda 18 yaş altı kullancıların gizlice hedef alındığı iddiasıtla birkaç gün öncesinde tekrardan gündeme gelmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...