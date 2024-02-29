YouTube Create Kullanıma Açıldı: Artık Video Düzenlemek Daha Kolay Olacak!

YouTube, ''Create'' uygulamasını Türkiye'de kullanıma sundu. Bu uygulama, YouTube'ta içerik üretenlerin video düzenlemesine yardımcı olması adına tasarlandı.

Bu uygulama ile içerik üreticileri yalnızca uzun videolarını değil, ''shorts'' videolarını da düzenleyebiliyorlar. Eylül ayında Made On etkinliği sırasında YouTube bu uygulamayı tanıtmıştı, şimdi de Türkiye'deki kullanıcılara açıldı.

Uygulama, TikTok'un ''CapCut'' düzenleme uygulamasıyla benzerlik gösteriyor.

YouTube Create'i Kimler Kullanabilecek?

Android beta ve iOS sürümlü cihazlara sahip olan kullanıcılar YouTube Create'i kullanabiliyor.

Bu uygulamanın en dikkat çekici özelliği, video düzenlerken bilgisayara ihtiyaç kalmaması. Üreticiler cep telefonlarından bile kolayca videolarını düzenleyebiliyorlar. Bunlara ek olarak kullanıcılar videolarına ses ekleyebilir veya video geçişleri için ritim eşleştirmesi yapabilirler.

Youtube Create'in kullanıcılarına sunduğu diğer özelliklere efekt, filtre ve çıkartma ekleme, arka plan sesi temizleme, seslendirme ve otomatik yazı da dahil.

Bu özellikler sayesinde kullanıcılar yalnıza YouTube Create uygulamasını kullanarak bütün videolarını başka bir şeye ihtiyaç duymadan düzenleyebilecekler.