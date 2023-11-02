YouTube, Gençlerin Ruh Sağlığını Korumak İçin Yeni Önlemler Alıyor: Kısıtlamalar Geliyor!

Bildiğiniz üzere son zamanlarda gençlerin ruh sağlığını etkilediği gerekçesiyle başta Meta olmak üzere Google, Snapchat ve TikTok gibi şirketlerin isimleri davalara karıştı. Bu sebeple neredeyse her platform kendine bu konuda çekidüzen veriyor.

Onlardan bir tanesi de YouTube oldu. Şirketin yeni güncellemeler ile gençlerin ruh sağlığını koruyacak önlemler alacağı öğrenildi. Bunun için de bazı ksııtlamalar ve sınırlandırmalar hayata geçirilecek.

Dünya Sağlık Örgütü ile İş Birliği!

YouTube, gençlerin çevrim içi ortamda denk geldiği videolarla ilgili yeni önlemler alıyor. Gençlerin kötü anlamda etkilenebilecekleri tekrarlanan video önerilerini sınırlandırmaya başlıyor. Bu uygulama ilk olarak ABD'de hayata geçirilecek.

Gençlerin özellikle fiziksel özelliklerini karşılaştırmalarını, vücut tiplerini ve kilolarını yargılamalarını tetikleyecek video önerileri sınırlandırılacak. Ayrıca kavga içerikli ve sosyal saldırganlık barındıran videoların da tekrar tekrar izlenmesi kısıtlanacak.

Bu videoların tek başına görüntülendiğinde zararsız olabileceği ancak gençlerin aynı tür içerikleri tekrar tekrar izlemelerinin ruh sağlkları açısından sorun yaratabileceği ifade edildi.

YouTube, yeni önlemlerini Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Common Sense Media'nın bağlı kuruluşu Common Sense Networks ile iş birliği yaparak aldı.

Ayrıca Mola Verme ve Uyku Vakti gibi hatırlatıcıların da gençlere görsel olarak daha fazla gösterileceği söylendi. 2 Kasım'dan itibaren ABD'de hayata geçirilecek düzenlemeler, 2024 yılında diğer ülkelerde de başlatılacak.

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