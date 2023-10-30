Gençlerin Ruh Sağlığını Mahvettiği Belirtilen 5 Instagram Özelliği Açıklandı!

2019 yılında Instagram'ın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri televizyona çıkarak Meta'nın sahip olduğu sosyal medya uygulamasının kullanıcıların "refahını" her şeyin üstünde tutmak için "tüm deneyimini nasıl yeniden gözden geçirdiklerini" anlatmıştı.

Bugün ise 42 ABD eyaletini temsil eden iki partili bir başsavcı grubu, bir dizi davada Mosseri'nin sözlerinin, Instagram ve Facebook'un güvenli olduğunu iddia ederken aslında gençlere zarar veren Meta'nın on yıllık aldatma modelinin bir parçası olduğunu iddia etti.

Davalar Meta'nın kullanıcı etkileşimini kullanıcı güvenliğinin önüne koyduğunu iddia ediyor. Meta sözcüsü Liza Crenshaw konuyla ilgili olarak şirketin, artan akademik baskı, artan gelir eşitsizliği ve sınırlı ruh sağlığı hizmetlerinden muzdarip olan genç kullanıcıları desteklemek için ebeveyn kontrolleri ve kullanım sınırlayıcıları gibi 30'dan fazla araç sunduğunu belirtiyor.

Meta'ya yöneltilen şikâyette, genç kullanıcıların Instagram'ı "zorlayıcı ve uzun süreli" kullanımına neden olduğu için "zararlı ve psikolojik olarak manipülatif" olduğu iddia edilen beş özellik sıralanıyor.

Öneri Algoritmaları

Eyaletler, Meta'nın Instagram'ın kullanıcıların akışlarında hangi içeriği göreceğini belirleyen algoritmalarını, onları açıkça kendine bağlamak için tasarladığını söylüyor.

Davaya göre Meta, gönderileri kronolojik olarak değil beklenen ilgi sırasına göre sunarak kullanıcıları uygulamaya bağımlı hâle getiriyor.

Beğeniler

Davaya göre Instagram için çalışan araştırmacılar, bir noktada, uygulamanın gençleri kendilerini akranlarıyla karşılaştırmaya ve kendilerini sorgulamaya teşvik etme şeklinin "ruh sağlığına siber zorbalıktan daha fazla zarar verdiğini" tespit etti.

Instagram gönderilerinde görünen beğeni sayısı, insanların kendilerini başkalarıyla karşılaştırmaları için hazır bir yol sağlıyor. Instagram bu seçeneği gizleme seçeneği sunsa da varsayılan olarak görünür bırakıyor. Dava dilekçesinde "Meta, en azından Instagram ve Facebook'un genç kullanıcıları için beğeni sayılarını gizleyebilirdi ancak bunu yapmayı reddetti." deniyor.

Bildirimler

Meta, kullanıcıları gün boyunca Instagram uygulamalarını kontrol etmeye çağıran uyarılarla dürtmek suretiyle, "bu tekniklere özellikle duyarlı olan ve karşı koymakta zorlanan" genç kullanıcıları bilerek tuzağına düşürdüğünü iddia ediyor.

Dava, Instagram'ın kullanıcıların bildirimleri kapatmasını ve duraklatmasını sağlayan özellikler eklemesine rağmen, seçeneklerin manipülatif bir şekilde tasarlandığını iddia ediyor.

Fotoğraf Filtreleri

Hâlihazırda fotoğraf filtreleriyle ilgili olan kanı, kırışıklıkları ve lekeleri düzelten filtrelerle kullanıcıların olmadığı gibi görünmelerine teşvik edildiği ve gençler arasında imaj sorunlarına ve yeme bozukluklarına katkıda bulunduğu görüşü mevcut.

Instagram Hikayeleri

Eyaletlerin son iddiası ise genç kullanıcıların sosyal medya kullanımlarını kendi kendilerine düzenlemeye çalışmaları hâlinde Meta'nın onları bağımlı hâle getiren özelliklerle cesaretlerini kırdığı yönünde.

Örneğin kaybolmadan önce sadece 24 saat boyunca görüntülenebilen Instagram hikâyeleri gibi geçici içerikler, kullanıcıların kaybolmadan önce yeni yüklenen hikâyeleri görmek için sürekli olarak Instagram'a girme gereksinimi hissetmelerine neden oluyor.

Instagram gibi hizmetlerin genç kullanıcılara gerçekten zarar verip vermediği tartışılmaya devam ediyor. Mayıs ayında yapılan bir ABD Genel Cerrah Danışma açıklaması, sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki derin riski hakkında "yeterli göstergeler olduğunu" kabul etse de daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu sonucuna vardı.

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