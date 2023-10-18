YouTube'a Haber Kaynakları İçin Özel Bir Bölüm Geliyor!

YouTube, haber içeriklerinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medya platformlarındaki dezenformasyonun artış gösterdiği bir dönemde, YouTube, haber içeriklerini daha fazla kontrol etme amacıyla yeni bir bölüm başlatma kararı aldı.

Bu yeni bölüm, normal videoları, kısa "Shorts" videoları, podcast'leri ve canlı yayınları bir araya getirecek. Ayrıca bu bölümde, YouTube tarafından onaylanmış güvenilir haber kaynaklarının içeriklerine odaklanılacak.

Mor Renkli Gazete Simgesi

YouTube, bu yeni özelliği ilk olarak mobil cihazlarda ve 40 farklı ülkede kullanıma sunacak. Güncel haberlere odaklanan videolar, mor renkli bir gazete simgesiyle işaretlenecek ve bu simgeye tıkladığınızda doğrulanmış kaynaklardan gelen ek içeriklere erişim sağlanacak.

YouTube'a göre, bu yeni bölümün amacı, kullanıcıların bir konu veya haber hakkında farklı kaynaklardan ve bakış açılarından daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak ve sağlam kaynaklar aracılığıyla konuları daha derinlemesine keşfetmelerini kolaylaştırmak.

Ayrıca, YouTube'un içerik üreticilerine abone olma oranlarını artırmayı amaçlayan yeni bir özellik eklediği de belirtiliyor. İçerik üreticileri artık videolarında "kanalıma abone olun" dediklerinde bu isteği vurgulayan bir RGB'li aydınlatma animasyonu ile destekleyebilecekler.

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