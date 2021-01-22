Beklenen YouTube Hashtag Özelliği Kullanıma Sunuldu!

Hashtagler, belirli bir konu ile ilgili birbirinden çeşitli içeriklere ulaşmanın en çok tercih edilen yöntemlerinden bir tanesidir. YouTube hashtag özelliğinin gücünden faydalanmak için uzun bir süreden beri çalışmalarını sürdürüyordu. Platformda kullanıma sunulan son güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık herhangi bir etikete tıkladığında o etiketi kullanan diğer videolara da hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

YouTube Hashtag Özelliği Nasıl Kullanılıyor?

Hashtagler, herhangi bir konu ile ilgili daha fazla içeriğe erişmek isteyen internet kullanıcılarının sık sık başvurduğu özelliklerden bir tanesidir. Özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sık bir şekilde kullanılan bu özelliğin hayat kurtarıcı yanı, bir konu ile ilgili daha fazla içeriğe ulaşmak için herhangi bir ek eylemde bulunmadan görüntülenen içeriğin altında veya üzerinde yer alan etiketlere tıklamasının yeterli olmasıdır.

Twitter ve Faccebook gibi sosyal medya platformları bugün kullanıcıların benzer içerikleri keşfetmesine yardımcı olmak için büyük çoğunlukla etiketlere güveniyor. Etiketler aynı konu hakkında hazırlanan içerikleri bir arada toplamanın en popüler yöntemlerindendir. Örneğin Instagram’da Güneş’in bulunduğu bir fotoğrafta genellikle “#gunes” gibi etiketlere yer verilir. Sosyal medya kullanıcısı, Instagram’da “#gunes” etiketini kullanarak arama yaptığında o içeriğe ulaşma ihtimali de yükselir.

Bu özellikten Facebook, Twitter ve Instagram’dan sonra YouTube da faydalanmaya başlıyor. YouTube kullanıcılara ilgili içerikleri sunma konusunda zaten uzun bir zamandır oldukça etkili faaliyetler sürdürüyordu. Buna örnek olarak videonun sağ kısmında yer alan önerilen videolar kısmı verilebilir. Şirket, önceki özellikten farklı olarak kullanıcılara benzer içerik sunma konusunda daha çok hedefleme olanağı sunmak için etiketlere başvurdu.

Etiketlerin platforma yeni eklenmediğini de unutmamak gerekiyor. Etiketler zaten uzun bir zamandır platformda mevcuttu. Bu özellik şimdi bir işlev daha kazandı. İçerik oluşturucularının kullandığı hashtaglere tıklandığında artık eskisinden farklı olarak yeni bir sayfaya yönlendirilecek. Bu sayfaya yönlendirilen internet kullanıcıları o hashtagin kullanıldığı diğer videoları görüntüleme imkanı elde edecek.

Bu sayfada sıralanan videolar ise ne kadar ilgi gördüğüne bağlı olarak listelenecek yani yeni yayımlanmış ve kimse tarafından görüntülenmemiş bir video ilk sırada yer almayacak. İlk sırada yer alan videolar genellikle çok fazla etkileşim oranına sahip olan videolar olacak. Özelliği kullanmak için yapmanız gereken tek şey, videonun hemen altında yer alan mavi renkli bir hashtagin üzerine tıklamaktır. Bu hashtagin üzerine tıkladıktan sonra sizi ilgili sayfaya otomatik olarak yönlendirecektir.