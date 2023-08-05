YouTube, Yeni 1080p Premium Kalite Seçeneğini Web ve TV'lerde Sunmaya Başladı!

YouTube, yeni 1080p Premium kalite seçeneğinin artık masaüstü web istemcisindeki kullanıcılara sunulduğunu doğruladı.

"1080p Premium" kalite seçeneği ilk olarak bu yılın başlarında duyurulmuş ve ilk olarak iOS cihazlarda kullanıma sunulmuştu. Yeni kalite seçeneği, Premium abonelere özelken, birçok videoda çözünürlük yerine içeriğin bit hızını yükselterek çalışıyor. Bu da genellikle daha fazla ayrıntı ve daha iyi genel kalite ile daha keskin bir görünüm sağlıyor.

YouTube şimdi The Verge'e verdiği demeçte 1080p Premium'un artık web'deki kullanıcıların tamamına sunulduğunu doğruladı. Şirket şimdiye dek Premium abonesi olsun veya olmasın tamamen test amacıyla sınırlı sayıda kullanıcıya bu kalite seçeneğini seçilebilir olarak sunuyordu.

1080p Premium Kalite Seçeneği, Premium Abonesi Olmasanız da Karşınıza Çıkacak

Yeni 1080p Premium kalite seçeneği, Premium abonesi olup olmadığınıza bakılmaksızın web'de görünecek ancak abone olmadığınız takdirde üzerine tıkladığınızda, yükseltilmiş kaliteye ulaşmak için Premium abonesi olmanız gerektiğine dair bir bildirim alacaksınız.

YouTube ayrıca Google'ın Android tabanlı olmayan Chromecast'leri ve oyun konsolları da dâhil olmak üzere bazı TV cihazlarının artık bu yeni kaliteye erişebileceğini de ekledi ancak herhangi bir ayrıntı belirtilmedi.

Peki siz yeni getirilen 1080p Premium kalite seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.