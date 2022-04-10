İçerik Üreticileri Üzerindeki Kontrol Artıyor: Youtube Kanalınız Tehlikede Olabilir

Dünyanın en çok kullanılan programlarından biri olan Youtube’un başlangıcından bu yana yorum bölümü en çok eleştirilen özellikleri arasında yer alıyor. Hayranların video sahibini yerdiği veya övdüğü yorumlar, birçok içerik üreticisi üzerinde etkili olabiliyor. Bunun yanı sıra toplulukla iletişime geçmek için de en uygun yerlerden biri yorumlar kısmı. Youtube içerik üreticilerinin son yıllarda giderek popüler olmasından sonra, Youtube yorumlar özelliği de aynı oranda öneme sahip olmaya başladı.

Diğer yandan, içerik üreten kişiler olumsuz yorumlardan kaçmak için çoğu zaman yorumlar özelliğini kapatmayı tercih edebiliyor. Ancak bu durum da izleyiciler için pek hoş olmuyor. Son zamanlarda birçok içerik üreticisi, bazı kişilerin görüntüleyenleri dolandırmak için kendilerini taklit ettikleri konusunda şikayette bulundu.

Youtube, 950 Milyondan Fazla Yorumu Kaldırdı

YouTube’da içerik üreten Marques Brownlee, yayınladığı bir videoda YouTube yorum spam’ının aylardır kontrolden çıktığını söyledi. Üstelik sıklığın, takip edilemeyecek kadar artış gösterdiğini ifade etti. Youtube, spam ile mücadele etmek için çeşitli araçlar sağlıyor ve yorumların birçoğunu otomatik olarak kaldırıyor.

YouTube Sözcüsü Ivy Choi yaptığı açıklamada, şirketin makine öğrenimi ve insan incelemesini kullanarak ‘Spam, yanıltıcı ve dolandırıcılık konusundaki politikalarımızı ihlal ettiği için 950 milyondan fazla yorumu’ 2021 yılını 4. çeyreğinde kaldırdığını belirtti. Ayrıca Choi, ‘Bu kaldırma işlemlerinin büyük çoğunluğu ilk olarak otomatik işaretleme sistemleri tarafından tespit edildi.’ ifadelerini kullandı.

Brownlee, otomatik incelemede uygunsuz yorumlar için ‘katı denetleme’ özelliği hakkında bilgi verdi. Choi, ‘Spam içerikli içeriğin gelişen doğası ve değişen taktikleri göz önüne alındığında, sistemlerimizi güncel kalacak şekilde uyarlamaya devam edeceğiz.’ dedi.

Sözcü Maria De Felice ise, YouTube’un gelişmiş özelliği 2021 Aralık’ta test etmeye başladığını söyledi.