YouTube Kararı Sonrasında Bitcoin Fırladı

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube geçtiğimiz günlerde Bitcoin ile ilgili önemli bir karar aldı ve kripto paralar düşüşe geçti. Şimdi ise YouTube bu kararını hata olarak tanımladı. İşte Bitcoin ile ilgili önemli haberimizin detayları.

Geçtiğimiz hafta YouTube platformu kripto paralar ile ilgili son derece önemli bir karar vermişti. Şirket kripto paraların yer aldığı videoları zararlı içerik olarak göstermeye başladı. Şimdi ise aldığı bu kararın hata olduğunu söyleyen YouTube geri döndü.

YouTube kararı sonrası Bitcoin 7300 dolar oldu

QuantumEconomics.io kurucusu ve kripto para birimleri analisti Mati Greenspan’in Youtube’e boykot çağrısının ardından, Ethereum ortak kurucusu Vitalik Buterin de Youtube’a yeni alternatifler bulunması gerektiği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bir YouTube sözcüsü, “Platformumuzdaki büyük video hacmi düşünüldüğünde bazen yanlış kararlar verebiliyoruz. Bir videonun yanlışlıkla platformdan kaldırıldığı konusunda bilgilendirildiğimizde, videonun yeniden yüklenmesi için hızla harekete geçiyoruz.” ifadelerine yer verdi. Böylece platformdaki Bitcoin ile ilgili haberlerin tamamı yalanlanmış oldu.

YouTube platformunun Bitcoin ile ilgili böyle bir karar vermesini hemen ardından kripto para birimi 7300 dolar seviyelerine çıktı. Bitcoin, son 24 saatte %1.67 artışla 7,337 dolara yükseldi ve 133 milyar 2 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.6’sını yeniden ele geçirdi.

Bitcoin yüzde 1.67

Ethereum yüzde 1.77

Ripple yüzde 1.51

Tether yüzde 0.17

Bitcoin Cash yüzde 8.54

Litecoin yüzde 5.07

EOS yüzde 3.62

Binance Coin yüzde 2.30

Bitcoin SV yüzde 4.91 artarken

Tezos yüzde 1.59 düştü.