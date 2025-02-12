WhatsApp'a Yıllardır Beklenen Özellik Nihayet Geliyor! Çok Sevilecek

Yeni özellikler sunarak kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Grup sohbetleri için test edilen özellik, etiket eklemeyi mümkün hâle getirecek.

WhatsApp Grup Sohbetlerine Yeni Özellik Eklenecek

WhatsApp, grupta yer alan kullanıcıların kendilerine etiket belirleyebilmesini sağlayacak özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcının belirlediği etiket, gruptaki tüm üyeler tarafından görülebilecek. Etiket belirlendikten sonra gruba katılan kişilerin de görebileceğini belirtelim.

Üyesi olduğunuz her grup için farklı etiket belirleyebileceksiniz. WhatsApp'ı sıfırlasanız hatta silip yükleseniz bile etiketiniz siz değiştirene kadar aynı kalacak. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, etiket ekleme sayfasının nasıl görüneceğini gösteriyor.

Görsele baktığımızda WhatsApp'ın "Jordan'ın ebeveyni" ve "koç" gibi etiketler önerdiğini görüyoruz ancak istediğiniz etiketi belirleyebileceksiniz. Bunun için eitketi kutucuğa yazmanız ve ardından kaydet butonuna basmanız yeterli olacak.

WhatsApp beta sürümünde ortaya çıkan yeni özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Etiket ekleme özelliğinin önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor.