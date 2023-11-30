YouTube Music 2023 Özeti Geldi: Bu Yıl En Çok Ne Dinlediniz?

Apple Music ve Spotify'ın ardından YouTube Music'in 2023 özeti de kullanıma sunuluyor.

Kullanıcıların kullanımına sunulan 2023 özeti, alışılagelmiş kişiselleştirilmiş hikâye formatını temel alıyor.

Android veya iOS'ta sağ üst köşedeki profil avatarınıza dokunarak yeni "Özetiniz" bölümüne erişebilirsiniz.

Hikâye Formatıyla YouTube Music 2023 Özeti Yayınlandı

YouTube Music, 2023 yılında kaç dakika müzik ve farklı sanatçılar dinlediğinizi belirterek özete başlarken, tıpkı Spotify özetinde olduğu gibi bu sanatçıları kaçar dakika, hangi ay hangi sanatçıyı dinlediğiniz gibi bir dizi veriyi önünüze sunuyor.

Bu yıl yeni olan "Albüm Kapağınız" özelliği sayesinde YouTube Music, dinamik renk temasına benzer bir şekilde en iyi parçalarınızdan renkler alıyor.

Şimdilik Spotify'da olduğu gibi ülke ve şehirlerde en çok dinlenen sanatçı ve şarkı gibi listeler mevcut değil ancak 2023 özetinize artık göz atabilirsiniz.