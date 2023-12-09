YouTube Music, Google Podcasts'in Yerini Alıyor: Tarih Açıklandı!

Google birkaç ay önce Podcasts uygulamasının kapatılacağını açıklamıştı ve bu hafta arama devi, bu tür medya içeriğinin hayranlarının favori podcast'lerini dinlemeye devam etmek için izlemeleri gereken yolu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir blog yazısında Google, Podcasts uygulamasını Nisan 2024 gibi erken bir tarihte sonlandırma planından bahsetmişti.

Nisan 2024'te Podcast'ler YouTube Music'e Taşınıyor

Kullanıcıların önümüzdeki yıl Podcast'lerin yerini alacak olan YouTube Music'e geçişini kolaylaştırmak için Google, aboneliklerin taşınmasına yardımcı olacak bir aracın dağıtımına başladığını duyurdu.

Araç, aboneliklerin Google Podcasts'ten YouTube Music'e taşınmasını mümkün kılmanın yanı sıra, dinleyicilerin bunları diğer podcast uygulamalarında kullanmak üzere dışa aktarmasına da olanak tanıyor.

Geçiş aracı önümüzdeki haftalarda dinleyicilere sunulacak ve Google Podcasts'te ekranın üst kısmına yerleştirilen bir banner aracılığıyla da erişilebilir olacak.

Peki siz Podcast'lerin YouTube Music'e taşınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.