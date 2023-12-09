YouTube Music, Google Podcasts'in Yerini Alıyor: Tarih Açıklandı!
Google Podcasts'in kapatılacağı duyurusunun ardından, Podcast içeriklerinin YouTube Music'e ne zaman aktarılacağı açıklandı. İşte detaylar!
Google birkaç ay önce Podcasts uygulamasının kapatılacağını açıklamıştı ve bu hafta arama devi, bu tür medya içeriğinin hayranlarının favori podcast'lerini dinlemeye devam etmek için izlemeleri gereken yolu açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir blog yazısında Google, Podcasts uygulamasını Nisan 2024 gibi erken bir tarihte sonlandırma planından bahsetmişti.
Nisan 2024'te Podcast'ler YouTube Music'e Taşınıyor
Kullanıcıların önümüzdeki yıl Podcast'lerin yerini alacak olan YouTube Music'e geçişini kolaylaştırmak için Google, aboneliklerin taşınmasına yardımcı olacak bir aracın dağıtımına başladığını duyurdu.
Araç, aboneliklerin Google Podcasts'ten YouTube Music'e taşınmasını mümkün kılmanın yanı sıra, dinleyicilerin bunları diğer podcast uygulamalarında kullanmak üzere dışa aktarmasına da olanak tanıyor.
Geçiş aracı önümüzdeki haftalarda dinleyicilere sunulacak ve Google Podcasts'te ekranın üst kısmına yerleştirilen bir banner aracılığıyla da erişilebilir olacak.
YouTube İçerik Üreticilerine Müjde: Yorumlar Artık Duraklatılabilecek!
YouTube içerik üreticileri, yeni güncellemeyle yorum moderasyon araç kutusunada yeni "Duraklat" özelliğini kullanabilecekler.
Peki siz Podcast'lerin YouTube Music'e taşınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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