YouTube İçerik Üreticilerine Müjde: Yorumlar Artık Duraklatılabilecek!

YouTube içerik üreticileri, yeni güncellemeyle yorum moderasyon araç kutusunada yeni "Duraklat" özelliğini kullanabilecekler.

Eklenen bu yeni seçenek, içerik üreticilerine belirli bir video için yeni yorumların oluşturulmasını dondurma ve aynı zamanda mevcut yorumları koruma olanağı tanıyacak.

Bu, çoğu zaman videoların altında dönen tartışmaları yönetmek ve olumlu bir ortamı sürdürmek için ihtiyaç duyulan esnekliği sağlayacak.

Yorumlar İsteğe Bağlı Olarak Duraklatılabilecek

Bu güncellemeden önce içerik üreticilerinin elinde yalnızca yorumları tamamen devre dışı bırakmak ya da herkese açık olarak yayınlanmadan önce her birini manuel olarak incelemek gibi zor seçenekler vardı. Bu, özellikle sürekli yorum akınına uğrayan popüler kanallar için ekstra zahmetli bir işe dönüşebiliyordu.

"Duraklat" seçeneği, çok ihtiyaç duyulan bir orta yol sunarak, içerik oluşturucuların bunaltıcı duruma geldiklerinde tamamen kapatmaya başvurmadan yorumları denetlemeye ara vermelerine ve yeni yorum akışını geçici olarak durdurarak sohbet üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına olanak tanıyor.

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