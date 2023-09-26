YouTube Music Gelişiyor: Google Podcasts Tarihe Karışıyor!

YouTube Music bu yılın başlarında sesli ve görüntülü podcast desteğini resmi olarak başlattı ve yavaş yavaş Google'ın yerel Podcasts uygulamasının yerini alacağının sinyalini verdi.

YouTube ekibi podcastlere olan yatırımını artıracağını ve podcastleri hayranlar ve podcass yayıncıları için daha iyi bir hedef haline getireceğini duyurdu.

Bu sürecin bir parçası olarak YouTube, Google Podcasts'i kullanımdan kaldıracak.

Google Podcasts Ne Zaman Kaldırılacak?

Google Podcasts'in belirli bir tarih verilmeden 2024'ün sonlarında kaldırılması planlanıyor. YouTube Ekibi, kitaplığa podcast RSS beslemeleri ekleme yeteneği gibi Google Podcasts kullanıcılarının YouTube Music'e geçiş yapmasına yardımcı olacak araçlar sunacağını belirtiyor.

YouTube ayrıca podcast yayıncıları için güçlü oluşturma ve analiz araçları da sağlayacak. Bu geçiş zaman alacak olsa da YouTube, ürün ve podcast'ler için tek bir hedef oluşturma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtiyor.

Bu hamle, YouTube Music'i, uygulamalarına sıkı bir şekilde entegre edilmiş podcastlere sahip Spotify gibi diğer platformlara rakip olarak konumlandıracak.

Ayrıca YouTube Music'in podcastleri müzik kitaplığıyla entegre etmesi de bir diğer özellik. Bu, kullanıcıların müzik dinlemek ve podcast dinlemek arasında geçiş yapmasının yanı sıra söz konusu medyanın ses ve video formatları arasında geçiş yapmasını da kolaylaştıracak.

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