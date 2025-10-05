YouTube Music Sayesinde Artık Çeviri Uygulamaları Kullanmayacaksınız

Hemen hemen hepimiz, yabancı dildeki bir şarkıyı dinlerken sözlerinin ne anlama geldiğini merak ediyoruz. Pek çok kişi bu tür durumlarda genellikle şarkı sözlerinin yer aldığı çeviri uygulamalarına başvuruyor. Bu yaygın ihtiyacı gören Google ise YouTube Music'e harika bir özellik eklemek üzere.

Gelen bilgilere göre, şarkı sözü çeviri özelliği şu anda YouTube Music platformunda test ediliyor. Bu yeni özellikle birlikte, kullanıcılar yabancı dildeki şarkı sözlerini otomatik olarak kendi dillerine çevirebilecek.Detaylar haberde.

YouTube Music Şarkı Sözlerini Canlı Çevirebilecek

Şimdilik sınırlı bir grup kullanıcıyla test edilen canlı çeviri özelliği şarkı sözlerinin yer aldığı sayfaya eklenen "Çevir" butonu üzerinden çalışacak. Kullanıcılar bu butona bastığında orijinal sözlerin hemen altında makine ile çevrilen sözleri görüntüleyebilecek.

Öte yandan şimdilik kullanıcıların çeviri dilini seçme imkanı bulunmadığı bildiriliyor. Özelliğin test edilen versiyonunda yapılan çeviriler, YouTube Music'te varsayılan olarak hangi dili kullanıyorsanız o dilde yapılıyor. Bununla birlikte çeviri özelliğinin ilk etapta yalnızca Premium abonelerin kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Yeni özellik için test sürecinin ne zaman tamamlanacağı ise hala merak konusu. Ancak söz konusu yeniliğin kullanıcı deneyimini zenginleştireceği ve çeviri uygulamalarına olan ihtiyacı azaltacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle Google'ın elini çabuk tutacağını düşünüyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz YouTube Music'in çevirme özelliğini faydalı buldunuz mu? Yorumlarda buluşalım.