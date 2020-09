YouTube Music ve Spotify'da En Çok Dinlenen Şarkılar Açıklandı

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital müzik platformları YouTube Music ve Spotify tarafından 2020 yılının yaz aylarında en çok dinlenen şarkılar açıklandı. Paylaşılan listelere baktığımızda her iki platformda da farklı şarkılar dinlendiğini görüyoruz. YouTube Music ve Spotify tarafından açıklanan en popüler şarkılar ile ilgili detaylar haberimizde.

2020'nin Yaz Aylarında En Çok Dinlenen Şarkılar

Günümüzde en popüler dijital müzik platformları arasında yer almayı başaran YouTube Music, 2015 yılında kullanıma sunuldu. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan popüler dijital müzik platformunda kullanıcılar oynatma listesi oluşturabiliyor, reklamsız ve kesintisiz müzik deneyimi elde edebiliyor. YouTube Music tarafından paylaşılan 2020 yılının yaz aylarında en popüler şarkılar listesinin ilk sırasında How You Like That - Blackpink yer alıyor.

Blackpink'in How You Like That şarkısı 24 saatte 82.4 milyon kez izlenerek 24 saatte en çok izlenen video rekoru kırmıştı. Blackpink, How You Like That şarkısı ile büyük bir başarıya imza atmıştı. YouTube Music tarafından paylaşılan 2020 yılının en popüler şarkıları listesinin ikinci sırasında ise Life is Good - Future (feat. Drake) yer alırken listenin üçüncü sırasında Savage Love - Jason Derulo & Jawsh 685 bulunuyor. Listenin ilk beş sırasında şu şarkılar yer alıyor:

• How You Like That — BLACKPINK

• Life is Good — Future (feat. Drake)

• Savage Love — Jason Derulo & Jawsh 685

• La Jeepeta (Remix) — Nio Garcia, Brray, Juanka, Anuel AA, Myke Tower

• Tattoo (Remix) — Rauw Alejandro, Camilo

Spotify tarafından paylaşılan 2020 yılının yaz aylarında en popüler şarkılar listesinin ilk sırasında Rockstar - DaBaby feat. Roddy Ricch şarkısı yer alıyor. Listenin ikinci sırasında Blinding Lights - The Weeknd yer alırken üçüncü sırasında ise Roses - SAINt JHN (Imanbek Remix) bulunuyor. Listenin ilk beş sırasında şu şarkılar yer alıyor:

• Rockstar — DaBaby feat. Roddy Ricch

• Blinding Lights — The Weeknd

• Roses — SAINt JHN (Imanbek Remix)

• Savage Love — Jawsh 685, Jason Derulo

• Watermelon Sugar — Harry Styles