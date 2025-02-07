YouTube Music, Adından Yeni Tasarımıyla Söz Ettirecek

İlk kez 2019'da tanıtılan YouTube Music, Premium abonelere hızlıca müzik videosuna geçiş yapma imkânı sunuyordu. "Pill" özelliği sayesinde şarkı ve videolar arasındaki geçiş kontrolünü sağlayabiliyorduk. Ancak şimdi YouTube Music için tasarımda devir değişiyor.

"Now Playing" Sekmesiyle Daha Akıcı Deneyim

Güncellenen Now Playing düzeninde şarkı adı ve sanatçı bilgisinin hemen altında gelen kontroller daha da akıcı ve erişilebilir bir şekilde konumlandırılmış.

Eski düzenin bazı sıkıntıları, örneğin ekranın üst kısmındaki boşluk ve paylaşım butonunun yetersizliği de bu yeni düzenle giderilecek.

Yeni gelen düzenlemede "Video" seçeneği; beğen, yorum ve kaydet gibi diğer aksiyonların hemen yanında yer alıyor. Böylece kullanıcılar videoları kesintisiz bir şekilde izleyebiliyor.

Biraz Alıştırma Yapmak Gerekebilir

Öte yandan, paylaşım butonunun ekran dışına itilmesiyle bazı kullanıcılar için bu duruma alışmak biraz zor olabilir. Ancak odak noktası şuydu: Daha kullanışlı ve tek elle rahat erişilebilen bir kontrol sistemi oluşturmak.

Henüz tüm kullanıcılar için geniş çapta uygulanmamış olsa da yeni tasarımı deneyimleme fırsatı edinen kullanıcılar, ekranın alt kısmında bulunan kontrollerin kullanım açısından oldukça kolay ve faydalı olduğunu belirtmiş.

Siz de yeni tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Eski düzeni mi tercih ediyorsunuz, yoksa bu yenilik size de pratik mi geliyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.