YouTube Music Tasarımında Yeni Değişiklik: Neler Değişti?

YouTube Music'in kullanıcı arayüzü yakın geçmişte birkaç kez yeniden tasarlanmıştı. Şimdi ise şirket sanatçı sayfalarının tasarımına yeniliğe gidiyor.

Podcast bölümleri için "Oynatıldı Olarak İşaretle" özelliğini kullanıma sunduktan sonra platform şimdi de hem Android hem de iOS'ta sanatçı sayfaları için yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzünü kullanıma sunuyor.

YouTube Music Sanatçı Sayfaları Yenilendi

Yeni güncelleme ile artık sanatçı sayfaları yenilendi ve sanatçının adı sol tarafa yerleştirildi, hemen ardından ise artık abone sayısı ve takip seçeneği geliyor. Ekranın sağında da artık başlatma ve parçaları karıştırma seçenekleri yer alıyor.

Ayrıca güncelleme detaylarında YouTube Music'in uygulamanın sağ üst köşesindeki profil resminize veya kullanıcı adınıza dokunarak bulabileceğiniz yeni bir "Rozetler" özelliğine de sahip olduğu görülüyor. Başlangıçta bu simgeye tıkladığınızda, "Henüz herhangi bir rozetiniz yok" yazılı bir ekrana yönlendiriliyorsunuz.

Söylentilere göre bu özellik, üyelere hizmeti ne kadar kullandıklarına bağlı olarak rozetler veren yeni bir YouTube Premium özelliği ilgili gibi görünüyor.

Peki siz YouTube Music yenilikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.