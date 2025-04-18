YouTube Music, Yeni Özelliğiyle Dinleme Deneyimini Doruklara Çıkaracak!

Dünyanın önde gelen çevrim içi müzik paylaşım platformu YouTube Music ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Platform, kullanıcıları epey sevindirecek yeni bir özelliği iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sunduğunu duyurdu.

YouTube Music'in tutarlı ses seviyesi olarak adlandırdığı yeni özellik, çalınan tüm parçaların aynı ses seviyesinde çalınmasını sağlayarak dinleme deneyimini iyileştirecek.

Yeni Özellik Parçaların Farklı Ses Seviyelerini Eşitleyecek

YouTube'un duyurduğu yeni tutarlı ses seviyesi özelliği, kısa bir süre önce küresel çapta tüm Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Yeni özellik, bilhassa farklı ses seviyelerine sahip olan ve bu nedenle kullanıcıların dinleme deneyimini olumsuz yönde etkileyen ses eşitsizliği sorununun önüne geçiyor.

Kullanıcılar, tutarlı ses seviyesini aktif ettiğinde tüm parçaların kayıtlarındaki farklılar nedeniyle aynı olmayan ses seviyelerini eşitleyebilecek. Bu sayede ede daha iyi bir dinleme deneyimi elde edebilecek.

Yeni özelliği kullanmak için YouTube Music'i en son sürümüne güncellenmesi gerekiyor. Güncel sürüme sahip olan kullanıcılar ayarlar menüsünde yer alan oynatma ve kısıtlamalar bölümü üzerinden tutarlı ses seviyesi özelliğini aktif hale getirebilir.

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