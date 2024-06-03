Kaldığınız Yerden Devam Edin: YouTube Music Web’e Yeni Özellik Geldi!

Yeni gelen değişlikle birlikte YouTube Music web sitesini kullananları büyük bir kolaylık bekliyor. Artık kullanıcılar, her seferinde hangi şarkıyı dinlediklerini hatırlamak zorunda kalmayacaklar.

YouTube Music web sitesi, Android ve iOS uygulamalarına daha benzer bir şekilde çalışmaya başlayarak en son çalınan şarkıyı hatırlayabilecek ve kullanıcıların dinlemeye kaldıkları yerden hızlı bir şekilde devam etmesini sağlayacak.

Web YouTube Music Son Çalınan Şarkıyı Hatırlayacak

Eski sistemde, web sitesini kapatmak mini oynatıcıyı kapatıyor ve son çalınan şarkıyı sıfırlıyordu. Bu durum, kullanıcıların her seferinde hangi şarkıyı dinlediklerini hatırlamak zorunda kalmalarına ve en sevdikleri müziğe tekrar erişmek için manuel arama yapmalarına neden oluyordu.

Şimdi ise YouTube Music web sitesi, kullanıcı deneyimini geliştirmek için önemli bir güncelleme alarak, music.youtube.com'u kapatıp tekrar açıldığında son çalan şarkı otomatik olarak hatırlamasını ve dinlemesini sağladı.

Ancak bu özellik podcast'ler için tam olarak aynı şekilde çalışmıyor. Podcast bölümleri hatırlanırken, kullanıcılar kaldıkları yerden devam etmek yerine başlangıca geri dönüyor. Bundan dolayı da podcast dinleme deneyimini kesintiye uğratabiliyor ve kullanıcıların dinledikleri bölümü tekrar bulmalarını gerektiriyor.

Yakın zamanda YouTube Music'in podcast dinleme deneyimini de geliştirmeye devam etmesi ve bu sorunu çözmesi bekleniyor.