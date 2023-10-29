YouTube Music, Kullanıcılar İçin Yeni Arka Plan Tasarımını Test Ediyor!

YouTube Music, kullanıcı deneyimini daha çekici ve kullanıcı dostu hale getirmek için yeni bir arka plan tasarımı üzerinde çalışıyor.

Özellikle "Şu An Çalınan" bölümünde, platformun kullanıcılarına sunduğu albüm resimleri yerine degrade bir renk seçeneği sunuluyor. Bu tasarım, üst kısımda daha açık renklerle başlayıp alt kısımda giderek koyulaşan bir degrade efekti içeriyor.

Daha Koyu Yeni Tasarım

Google, tasarım tercihlerinde genellikle daha yumuşak ve sakin renk tonlarını benimserken, bu yeni arka plan yaklaşımı platformun estetiğini nasıl etkileyecek merak konusu.

Yeni tasarım, öncekine göre daha koyu renklere sahip ve bu sayede oynatma, duraklatma, ileri sarma, geri sarmanın yanı sıra şarkı karıştırma ve tekrarlama gibi düğmeler daha belirgin hale gelmiş gibi görünüyor.

Ayrıca, "Şarkı Sözleri" ve "İlgili" sekmeleri artık aynı sayfa üzerinde yer almıyor; bunun yerine gri renkte metinler olarak sunuluyorlar. Bu değişiklikler, YouTube Music kullanıcılarının müzik dinleme deneyimini daha keyifli ve görsel olarak çekici hale getirme amacını taşıyor.

Şu an için, bu degrade arka plan tasarımının sadece Android cihazlar için test aşamasında olduğu ve geniş çapta kullanıma sunulmadığı ifade ediliyor.

Siz yeni tasarımı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.