Artık Aklınızdaki Şarkının Adını Hatırlamanıza Gerek Yok! YouTube Music Çaresini Buldu
YouTube Music, kullanıcıların hatırlayamadıkları bir şarkıyı sadece mırıldanarak bulmasına olanak tanıyan yeni özellik sundu. İşte detaylar!
YouTube Music, kullanıcıların akıllarındaki şarkıyı mırıldanarak bulmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik sundu. "Arama uğultusu" adı verilen bu özellik, 100 milyondan fazla şarkıdan oluşan YouTube Music kütüphanesindeki melodileri tanıyabiliyor.
Kullanışlı aracın Mayıs ayında Android kullanıcıları için beta sürümde olduğu bildirilmişti ve şimdi ise hem iOS hem de Android'deki belirli abonelerin kullanımına sunuldu.
YouTube Music Mırıldanarak Arama Özelliği
Özelliği kullanmak için kullanıcılar, YouTube Music'teki arama çubuğuna gittikten sonra yeni bir dalga biçimi simgesi görecekler. Simgeye dokunulduğunda uygulama, kişinin mırıldanmasını, şarkı söylemesini ve hatta ıslık çalmasını dinlemeye başlayarak sonucu bulacak.
Sadece şarkıyı belirlemekle kalmayıp sanatçı, kapak resmi ve yayınlanma yılı gibi ayrıntılarla birlikte her şeyi kullanıcılara gösterecek. Ayrıca özelliğin, bir enstrümanda canlı olarak çalınan bir parçanın şifresini bile çözebildiği belirtiliyor.
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Cihazlarında mırıldanarak şarkı bulmak isteyenler, özelliğe erişebilmeleri için YouTube Music'e abone olmaları gerekiyor. Ancak şu anda ise yalnızca belirli abonelere sunuluyor.