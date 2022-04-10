İos Kullanıcılarını Sevindiren Haber: Youtube O Özelliği Kullanıma Açıyor!

Youtube PiP yani Picture in Picture (resim içinde resim) özelliği, bir süredir android cihazlarda kullanılıyor. Youtube videolarını başka bir uygulamadayken de ekrana küçük bir kutucuk olarak görmeyi sağlayan bu özellik, bir süredir iOS cihazlar için test ediliyordu. Şirket, 2021 yılının Haziran ayrında test etmeye başladığı bu özelliğin testlerini tamamladı. Genel kullanıma geçiş süresi pek hızlı olmasa da Youtube bu özelliği, Premium abonelerine sunarak geçici bir çözüm bulmaya çalıştı. Ancak iPhone ve iPad’lerde artık bu özelliğin test aşamasını tamamlanıyor.

Test Aşaması İos Cihazlar İçin Sona Erdi!

iOS için kullanılan ‘Resim içinde resim’ (PiP) özelliği Nisan ayından bu yana kullanılamıyordu. Bu özelliği kullanmak isteyen kişiler, ‘Denediğiniz özellik kapatıldı’ şeklinde bir uyarıyla karşılaşıyor. Ancak diğer yandan Youtube PiP özelliği, daha önce testi etkinleştirmiş olan iPad ve iPhone’larda halen aktif durumda.

Resim içinde Resim özelliğini aktif olarak kullanan iPhone kullanıcılarında, özellik henüz kaybolmamış gibi görünüyor. Daha öncesinde Premium hesaplarında PiP özelliğini kullanan kullanıcılar da aynı şekilde bu özelliği kullanmaya devam edebiliyor. Ancak bu özelliği hiç kullanmamış iOS cihazlar, şu an bu özellikten faydalanamıyor.

Ancak Youtube’un 10 aydır üzerinde çalıştığı PiP özelliği artık yine de çok daha fazla kullanıcının erişimine açıldı. Öyle görünüyor ki yakın bir zamanda deneme aşaması bitmiş olan PiP, daha genel bir kullanıma sunulacak. Youtube’un PiP özelliğini önümüzdeki hafta içerisinde aktif hale getirmesi bekleniyor.