YouTube'un Oyun Hizmeti 'Playables' Kullanıma Açılıyor!

YouTube'un müzik, televizyon, oyun canlı yayınları ve podcast'lere yaptığı atılımların ardından, şimdi de uzun süredir adından sıkça bahsedilen oyun hizmeti "Playables" artık herkese açık şekilde test ediliyor.

YouTube'da Playables'ın varlığı ilk olarak bu yılın başlarında "çevrimiçi oyun oynamaya yönelik bir hizmet" olarak bildirilmişti. O dönemde sadece çalışanlar tarafından test edildiği için hizmete dair pek fazla ayrıntı mevcut değildi.

Rapor edilen diğer bir bilgi ise test edilen oyunlardan birinin Google'ın GameSnacks'i aracılığıyla da oynanabilen bir oyun olan "Stack Bounce" olduğuydu.

'Playables' Sınırlı Sayıda Kullanıcının Erişimine Açıldı

Bugün ise YouTube, devam edenler testler ve deneysel özellikler listesini güncelleyerek, Playables'ın "başlangıç için sınırlı sayıda kullanıcıya" sunulduğunu duyurdu. Eğer siz de şanslı kullanıcılardan biriyseniz YouTube ana sayfanızda yeni bir "Playables" bölümü yer alacak.

Ne yazık ki şirket, GameSnacks'in sunduğundan daha gelişmiş oyunlar görmeyi bekleyip beklemememiz gerektiği veya ilgili oyun geliştiricilerin nasıl dâhil olabileceği gibi konularda herhangi bir bilgi paylaşmıyor.

Peki siz YouTube'un bu yeni hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.