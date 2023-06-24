YouTube, Platform İçi Oyunlar Sunmaya Başlayacak

YouTube, Netflix'in atılımına benzer bir şekilde platformunda oyun oynatmayı amaçlıyor. İşte detaylar!

YouTube, Platform İçi Oyunlar Sunmaya Başlayacak
Barış Bulut
Barış Bulut -

YouTube'un, kullanıcıların doğrudan platform üzerinde oyun oynamalarını sağlayacak 'Playables' adlı yeni bir özelliği test ettiği bildiriliyor.

Bu özellik çeşitli çevrimiçi oyunları YouTube'un tarayıcı sayfasına ve mobil uygulamasına entegre edecek.

Şirket başlangıçta, popüler arcade oyunu Stack Bounce da dâhil olmak üzere kolayca paylaşılabilen oyunlar sunmaya odaklanıyor. YouTube, oyun sektörüne uzun süredir ilgi duyduğunu ve Playables gibi yeni özellikleri üzerinde aktif olarak çalıştığını ifade etmişti.

YouTube Gelirlerini Artırmayı Planlıyor

YouTube, Platform İçi Oyunlar Sunmaya Başlayacak

Bu özellik resmî olarak duyurulmamış olsa da CEO Neal Mohan'ın reklam harcamalarındaki düşüşün ortasında yeni büyüme yollarını keşfetmeye yönelik stratejik kararıyla oldukça örtüşüyor. Keza YouTube, sitedeki reklam engelleyicilerini engellemek için de önlemler almayı düşünüyor.

Hatırlayacağınız üzere geçmişte gelirlerini artırmak isteyen Netflix de oyun sektörüne giriş yapmış ve nispeten başarılı bir süreç geçirmişti.

Peki siz YouTube'un atılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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