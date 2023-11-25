YouTube'un Playables Oyun Hizmetinden Yeni Detaylar!

Stadia'da yaşadığı başarısızlıktan sonra Google'ın oyun dünyasındaki bir sonraki macerası çok daha küçük ölçekli. Öyle ki arama devi Google, Eylül ayında Playables adlı yeni bir YouTube özelliğini duyurmuştu.

"Deneysel" bir özellik olarak duyurulan bu özellik, kullanıcıların herhangi bir şey indirmelerine gerek kalmadan YouTube uygulamasında oyun oynamalarına olanak tanıyordu. Sadece sınırlı sayıda kullanıcı yeni Playables sekmesine erişebildi, bu yüzden yeni özelliğin neye benzediğini de bilmiyorduk.

Bir haftadan kısa bir süre önce Android Authority, ilk kez Playables sekmesini gösteren birkaç ekran görüntüsü yayınlamıştı. Bugün ise özellik pek çok kişide ortaya çıkmaya başladı. Yeni özelliğin yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir olması, Google'ın Playables'ı küresel olarak genişletmeyi planladığının bir işareti.

Playables, YouTube Premium Kullanıcılarına Sunulmaya Başladı

Droid-life'a göre yeni Playables özelliğinden yalnızca YouTube Premium üyeleri yararlanabiliyor. Premium aboneyseniz, YouTube'dan Playables hakkında sizi bilgilendiren bir bildirim alacaksınız.

Tıpkı Netflix gibi YouTube'un Playables özelliği de Premium abonelerin hem masaüstü hem de mobil cihazlarda doğrudan uygulama içinde oyun oynamasına olanak tanıyacaklar. Yeni Playables bölümü, YouTube'un ana akışındaki diğer içeriklerle birlikte görüntülenecek.

Şu anda ücretsiz olarak oynanabilecek yaklaşık üç düzine mobil oyun var. Google başlangıçta oyunları hem mobil hem de masaüstü cihazlara getireceğini söylediği için bu biraz şaşırtıcı.

Daha da şaşırtıcı olan ise oyunların yalnızca 28 Mart 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek olması. Sonrasında bu oyunların ve kütüphanenin akıbetinin ne olacağı ise belirsiz.

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