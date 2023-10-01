Youtube Podcast İçin Beklenen Özellik Yolda!

Google Podcasts'in 2024'ün sonlarında kaldırılması planlanıyordu. Google Podcasts kullanıcılarının YouTube Music'e geçiş yapmasına yardımcı olacak araçlar sunalacağını da eklemişti.

Youtube bu adımı duyururken "Youtube Music" podcastlerine yatırımın artacağını belirtmişti. Şirket podcastler için beklenen indırme özelliğini duyurdu.

Yeni Özellik Nasıl Aktifleştirilir?

Etkinleştirmek için bir gösteri sayfasını ziyaret edin ve yeni ayarlar dişli simgesine dokunarak "Kitaplığa kaydet" seçeneğini seçin. Daha sonra "Otomatik indirmeleri aç" işlemini gerçekleştirin. Bunun ardından uygulama son dinlediğiniz bölümü cihazınıza indirir.

Bugün itibarıyla dinlemeyi bitirdiğiniz bölümler otomatik olarak silinmeyecektir. Yeni bir bölüm yayınlandıktan/indirildikten sonra veya belirli bir zaman aralığından sonra dosyaların silinmesi mümkündür.

Şu anda diğer istemcilerin temel özelliği olan otomatik kaldırma ayarı yoktur. Örneğin, Google Podcasts'in, artışı belirtmenize olanak tanıyan bir "Tamamlanan bölümleri kaldır" tercihi vardır: 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün sonra. Bu uygulama aynı zamanda "Bitmemiş bölümleri kaldır" kontrolünü de sunuyor.

Google Podcasts, indirme işlemlerini hızla açıp kapatmak için özel bir Otomatik İndirme sayfası sunar. YouTube Müzik'teki kabaca eşdeğeri, ayrı taşma menülerini kullanarak yönetmek için Kitaplık sekmesi > Podcast filtresi > İndirilenler'e gitmektir.

Android ve İOS için YouTube Music'in 6.21 sürümüne sahip podcast'lerin otomatik olarak indirilebiliyor.

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