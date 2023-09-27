YouTube, Kürtaj, İstismar ve Yeme Bozukluğu Politikalarında Değişikliğe Gidiyor!

YouTube, kürtaj, istismar ve yeme bozuklukları gibi tartışmalı konularla ilgili reklam yönergelerinde değişiklikler yaptı.

Bu güncellemeler, YouTube içerik oluşturucularının, açık ayrıntılara girmedikleri sürece, belirli durumlarda bu konularla ilgili videolardan para kazanmalarına izin verecek.

YouTube'un para kazanma politikası sorumlusu Conor Kavanagh, platformun bu tartışmalı konuların değerini kabul ettiğini, insanları bilgilendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İçerik oluşturucular, bu konuları ele alırken "sarı simge" (videoların reklamverenler için uygun olmadığını gösteren) alma konusundaki endişelerini dile getirmişlerdi.

YouTube'un Yeni Politika Değişikliği Neleri Kapsıyor?

YouTube, yeme bozukluğu içeriğine yönelik reklamveren dostu yönergelerini topluluk yönergeleriyle uyumlu hâle getirmeyi ve tıkınırcasına yeme, hiçbir şey yememe veya laksatifleri kötüye kullanma gibi zararlı faaliyetleri teşvik eden içeriklerden para kazanılmasını yasaklamayı planlıyor ancak bu konuları teşvik etmeden ele alan içerik üreticilerinin videoları para kazanmaya uygun olacak.

Bu güncelleme, YouTube'un yılın başlarında küfürle ilgili yönergeleri esnetmesinin ardından geldi. YouTube başlangıçta katı küfür kuralları koymuş ancak daha sonra bunları ayarlayarak içerik oluşturucuların para kazanma riski olmadan küfür kullanmalarına izin vermişti.

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