YouTube, Reklamsız Premium Lite Abonelik Planını Kaldırıyor!

YouTube, belirli ülkelerde reklamsız video izleme için daha düşük maliyetli bir abonelik planı olan Premium Lite'ı kaldırma kararı aldırdı. YouTube, müşterilerine gönderdiği bir e-postayla 25 Ekim 2023'ten sonra Premium Lite'ı artık sunmayacağını duyurdu.

Globalde aylık 6,99 euro ile kullanıcılara sunulan YouTube'un Premium Lite planı ilk olarak 2021'de Belçika, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç dâhil olmak üzere belirli Avrupa ülkelerinde başlatılmıştı.

YouTube'un uygulama ve format yelpazesinde reklamsız görüntüleme sunan Premium Lite, Premium'un çevrimdışı indirme, arka planda oynatma veya YouTube Music avantajları gibi diğer özellikleriyle birlikte gelmiyor. Hizmet esasında yalnızca reklamsız izlemeye olanak tanıyordu.

YouTube Premium Lite Artık Tarih Oluyor

Ancak yakında mevcut Premium Lite abonelerinin önünde iki seçenek olacak: YouTube'u reklamlarla izlemeye geri dönmek ya da YouTube Music'i de içeren daha pahalı YouTube Premium'a abone olmak.

Kullanıcıları değişiklikten haberdar eden bir e-postada YouTube, Lite abonelerine daha önce deneme sürümüne sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın YouTube Premium'un bir aylık ücretsiz deneme sürümünü sunacağını söylüyor.

Abonelerin teklifi kullanabilmeleri için Lite aboneliklerini iptal etmeleri ya da iptal edilmesini beklemeleri gerektiği belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.