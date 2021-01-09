YouTube Politikalarında Önemli Değişiklik: Kanallar Affedilmeyecek!

YouTube politikaları ile ilgili önemli bir değişikliğe gitti. Video paylaşım platformunda yer alan kanalların önünde artık çok daha katı kurallar yer alıyor. YouTube içerik oluşturucuları eğer şirketin yeni kuralına uymaz ise çok ağır bir ceza ile karşı karşıya kalacaklar.

Değişen YouTube Politikaları Kanalları Nasıl Etkiliyor?

YouTube ve Twitch gibi kullanıcıların içerik oluşturup yayımladığı platformlar çok uzun bir zamandır telif hakkı ile ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen video paylaşım platformlarından YouTube ise telifle ilgili sorunlar yaşayan ve telife çözüm geliştirmek için çaba sarf eden şirketlerin başında geliyor.

Şirket birkaç sene önce telif problemini ortadan kaldırmak için kanal sahiplerinin uyması gereken birtakım kural getirdi. Kanalları zor bir durumda bırakmamak, videolarını teliften ötürü kaldırmamak için çeşitli çözümler geliştirdi. Örneğin platformun telife karşı uyguladığı çözümlerden bir tanesi telif hakkı ihlal bildiriminde bulunulan videoları doğrudan kaldırmaktı ancak bu çözüm çok içerik oluşturucu dostu olmadığından ötürü ilerleyen günlerde farklı çözüm yolları aranmaya başlandı.

Platformun telife karşı bulduğu çözümlerden biri de videoya eklenen şarkı bir başkasına aitse sesini otomatik olarak kaldırmaktı. Şirket bunu yapmak için yapay zekanın yardımını aldı. Şarkının olduğu kısmın sesini videodan kaldırmanın yanı sıra telif hakkı başkasına ait belirli bir videonun görüntülendiği kısım için de benzer çözümler geliştirdi.

Şirket, içerik oluşturucularını düşünerek çözümler geliştirmiş ve önceliğinin onların memnuniyeti olması için her ne kadar çabalamış olsa da içerik oluşturucularının oluşturduğu içerikler hala telifle ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyor. YouTube kanallarının çoğu telif ihlallerini önemsemiyor. Rastgele bir videonun rastgele bir kısmını alıp yayımlıyor. YouTube’un telif hakkı politikasına aykırı bir şekilde hareket ederek telif hakkı başkasına ait olan bir müziği videolarında kullanmaktan çekinmiyorlar.

Sonuç olarak şirket, YouTube kanal sahiplerinin tekrarlanan telif ihlallerine yeni bir çözüm daha geliştirdi. 90 gün içinde 3 ihtar alan kanallar artık kalıcı olarak yasaklanmaya başlıyor. Şirketin aldığı karar YouTube’da içerik oluşturan kişiler tarafından çokça eleştirilmiş olsa da yeni alınan kararın çok yerinde bir karar olduğunu savunanlar da bulunuyor. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.