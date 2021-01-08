YouTube’un en ünlü kanallarından bir tanesine sahip olan Kafalar grubu hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. YouTube’da challenge videoları ile tanınan YouTube feomenlerinin 5’er yıla kadar hapis istemi ile yargılandığı bilgisi aktarıldı. Olay hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Kafalar Grubu Hapis Cezası mı Alıyor?

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre internetin fenomen gruplarından Kafalar’ın üyeleri Bilal H., takan Ö. Ve Fatih Y. çekip YouTube’da yayımladıkları bir video yüzünden hapis istemi ile yargılanıyor. Paylaşılan bilgilere göre üçlünün 100 bin TL ile bir günün nasıl geçirebileceğini konu alan videonun duyurusunda yazılan ifadeler dikkatleri grubun üzerinde topladı.

Paylaşılan bilgilere göre videonun duyurusunda “Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL... Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs'ta güzelce ezelim” ifadelerine yer verildi.

Birkaç yıl önce yayımlanan video, YouTube Türkiye’de en çok izlenen videolardan bir tanesi haline gelmişti. Milyon izlenme sayısına ulaşan video, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından izlendi ve incelemer sonrasında grup üyelerinin yayımladığı video içerisinde yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamının yapıldığının belirlendiği öğrenildi. Polisin Kafalar grubunun üyeleri olan Atakan Ö., Bilal H. Ve Fatih Y.’yi gözaltına aldığı bilgisi aktarıldı.

Sabah’ın haberine göre grup üyeleri ifadelerinde videonun menajerleri olan Arda tarafından web sitesine yüklendiğini ve Fatih’in Kıbrıs’a giderek video çekip ilgili web sitesinin reklamını yapmasına menajerleri olan Arda’nın aracılık ettiğini, sitenin Kıbrıs’ta olmasından ötürü yasal olarak herhangi bir sorunun yaşanmayacağını düşündükleri, Kıbrıs’a gittiklerini ve videoyu çektiklerini, videoda yer alan paraların gerçek para olmadığını, amaçlarının kanallarının 1 milyon aboneye ulaşmasını sağlamak ve eğlenmek olduğunu, video ne kadar çok izlenirse takipçi sayılarının da o kadar artacağını, videonun insanları yasa dışı bahis sitelerini kullanmaya teşvik edebileceğini düşünemediklerini ve söz konusu site ile onun yönetimi ile herhangi bir bağlantılarının olmadığına yer verdiler.

Kafalar grubunun karşı karşıya olduğu hapis istemi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.