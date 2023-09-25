YouTube'a Yeni Yapay Zeka Özellikleri Geliyor: Videoları Seslendirme ve Dahası!

YouTube, içerik oluşturucuların daha fazla kitleye ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir dizi önemli yeni özellikle tekrar karşımızda.

Made on YouTube etkinliği sırasında şirket, Aloud ve Dream Screen gibi yapay zekâ destekli birkaç özellik de dâhil olmak üzere yakında hem kullanıcılara hem de içerik oluşturuculara sunulacak birkaç yeni aracı duyurdu.

Aloud: Kendi Videolarını Seslendirme

Birkaç ay önce VidCon etkinliği sırasında tanıtılan Aloud, içerik oluşturucuların videolarını seslendirmelerine olanak tanıyor. Bu, YouTube'un yeni yapay zekâ destekli dublaj aracını kullanan bu videoların küresel olarak izleyicilere ulaşacağı ve böylece içerik oluşturucuların içeriklerini dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere açmasına olanak tanıyacağı anlamına geliyor.

Dream Screen: Shorts Videolarına Arka Plan Oluşturma

Aloud'un yanı sıra YouTube, Dream Screen adındaki bir diğer özelliği daha tanıttı. Kısaca özetlemek gerekirse Dream Screen, içerik oluşturucuların YouTube Shorts'ları için yapay zekâ tarafından oluşturulan video veya resim arka planlarını oluşturmalarına olanak tanıyan deneysel bir özellik.

Bu iki önemli yapay zekâ destekli aracın yanı sıra AI Insights , bir içerik oluşturucunun kitlesinin YouTube'da hâlihazırda izlediklerini temel alan önerilerin ana hatlarını belirlemek için tasarlanmış bir başka kullanışlı araç olarak dikkat çekiyor. YouTube'a göre, özelliğin testi sırasında ankete katılanların %70'inden fazlası bu aracın oldukça yararlı olduğunu belirtti.

, bir içerik oluşturucunun kitlesinin YouTube'da hâlihazırda izlediklerini temel alan önerilerin ana hatlarını belirlemek için tasarlanmış bir başka kullanışlı araç olarak dikkat çekiyor. YouTube'a göre, özelliğin testi sırasında ankete katılanların %70'inden fazlası bu aracın oldukça yararlı olduğunu belirtti. Son olarak ise Assistive Search, YouTube içerik oluşturucularının içeriklerinin bir açıklamasını yazarak videoları için aradıkları müzikleri bulmasına olanak tanıyacak bir araç. Bu özellik yapay zekâ tarafından desteklendiğinden, belirli bir video için doğru müzik olduğuna inandığı müziği otomatik olarak önerecek ve doğruluk oranı normal aramalara göre çok daha fazla olacak.

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