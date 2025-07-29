Uygun Fiyatlı YouTube Premium Lite, Artık Türkiye'de!

YouTube Premium Lite, sonunda Türkiye'de kullanıma sunuldu. YouTube'da fazla reklam izlemek istemeyen ancak bunun dışındaki "Premium" özelliklerine pek de ihtiyaç duymayan kullanııclar için geliştirilen bu paket, artık ülkemizde erişilebilir durumda. Peki YouTube Premium Lite kaç TL, standart Premium paketten farkı ne ve nasıl YouTube Premium Lite satın alabiliriz? İşte detaylar!

YouTube Premium Lite, Türkiye Fiyatı Belli Oldu

YouTube Premium Lite, Türkiye'de aylık 49.99 TL'den kullanıma sunuldu. YouTube Premium'a isim olarak benzese de özelliklerinin çoğunu içermeyen bu paketi alan kullanıcılar, tıpkı ana pakette olduğu gibi çoğu videoyu reklemsız izleyebiliyor. Ancak farklı olarak bazen reklam görüyor, videoları indiremiyor ya da arka planda oynatamıyor. Diğer YouTube Premium paketleri ise şu şekilde:

Paket Türü Abonelik Türü Fiyat YouTube Premium Bireysel Aylık veya yıllık 79,99 TL YouTube Premium Aile Aylık 159,99 TL YouTube Premium Lite Aylık 49,99 TL

YouTube Premium Lite ve YouTube Premium Arasındaki Farklar

Özellikler Premium Premium Lite Reklamsız YouTube videoları ✓ Müzik ve Shorts Videolarında Reklam Var Reklamsız ✓ YouTube'da Gezinirken Reklam Var Oyun, moda, güzellik, haber içerikleri ve daha fazlasında reklamsız deneyim ✓ ✓ Reklamsız müzik ve müzik videoları ✓ X İndirme ve arka planda oynatma ✓ X

Bireysel ya da Aile alsanız standart YouTube Premium, size tamamen reklamsız bir deneyim sunar. Tüm videolar, müzikler, Shorts içerikleri ve YouTube'da gezinme reklamsızdır. YouTube Premium Lite ise oyun, moda, güzellik ve haber gibi çeşitli temalardaki videolarda reklam görmemenizi sağlar. Ancak müzik içeriklerinde, Shorts videolarında, arama yaptığınızda ve YouTube'da gezinirken reklam görebilirsiniz.

Yani nispeten yarım bir deneyim suınar. Ayrıca YouTube Music, video indirme, arka planda oynatma gibi özellikler Premium Lite'ta yoktur. Müzik dinlerken reklam görebilir, podcast gibi içerikleri bir yandan X'teki paylaşımları okurken dinleyemez ve Shorts izlerken reklamlardan kaçamazsınız. Peki YouTube Premium Lite alınır mı?

YouTube Premium Lite Alınır mı?

YouTube Premium Lite aboneliği her ne kadar uygun fiyatlı bir seçenek olsa da sadece 30 TL daha ucuz olmasına rağmen çok fazla özelliği elinizden alıyor. Bu nedenle bütçenizi zorlamayacaksa YouTube Premium Lite yerine 79,99 TL'ye standart YouTube Premium almak daha mantıklı. Üstelik dilerseniz Bireysel YouTube Premium'u 799,99 TL karşılığında yıllık alabilir ve her ay için 66,66 TL ödeyerek farkı düşürebilirsiniz.

İlk etapta YouTube Premium Lite sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmuş gibi görünüyor. Bu nedenle bu paketin tüm kullanıcılar için erişilebilir olması birkaç gün sürebilir. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Siz YouTube Premium Lite'ın Türkiye fiyatını ve bu fiyata sunduğu özellikleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.