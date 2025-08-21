YouTube Premium'a Para Ödemeye Gerek Yok! Ücretsiz Oldu

YouTube'un ücretsiz kullanıcıları, ilk defa büyük bir "güncelleme" ile şımartılıyor. Şirketin aldığı yeni bir karar doğrultusunda; yalnızca YouTube Premium aboneleri için özel sunulan çevrimdışı video indirme özelliği, artık tüm kullanıcıların erişebileceği bir hizmet haline geldi. Bundan böyle para ödemeye gerek kalmadan videoları cihazlara indirebilecek, ardından internet bulunmayan konumlarda bile videoları izleyebileceksiniz.

Ücretsiz YouTube Video İndirme Özelliğinde Sınırlar Var

Her ne kadar ücretsiz kullanıcılar için cazip görünse de, detaylara bakıldığında tablo farklılaşıyor. Çünkü sadece Premium kullanıcılarına açık olan bu özellik, doğal olarak belli başlı kısıtlamalarla ücretsiz hale getiriliyor.

Şu anda ücretsiz kullanıcıların kaç adet video indirebileceğine dair resmi bir kota yok. Yani 100 video da indirilebiliyor olabilir, sadece 10 video da. Dahası, videolar yalnızca 360p veya 144p kalitede indirilebiliyor. 720p ve 1080p seçenekleriyle video indirmek için halen Premium satın almak gerekiyor.

Son olarak kullanıcılar müzik videolarını indirmek istiyorsa yine Premium aboneliğine sahip olmaları şart koşuldu. Müzik videoları muhtemelen telif hakkı ve dağıtım şirketlerine ödenen ücretten ötürü bu hizmetin dışında kalıyor.

YouTube Premium Ücreti Ne Kadar?

Reklamsız bir YouTube deneyimi isteyen kullanıcıların YouTube Premium aboneliğine sahip olması şart. Bu abonelik paketi; hem video indirmelerini kapsıyor, hem de reklamsız bir süreç sunuyor. İlaveten, YouTube Müzik aboneliği de bu pakete dahil oluyor. Eğer daha önce aktifleştirmediyseniz, Premium servisini ilk ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz.YouTube Premium fiyatları şöyle: