YouTube Müzik, Spotify'ı Unutturacak Yeni Özelliğini Test Ediyor

Müzik platformları arasındaki rekabet, YouTube Müzik için test edilen yeni bir özellikle kızışacak. Spotify'ın henüz hayata geçirmediği bir özellik olan "Günlük İçerik Önerisi", artık kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre farklı şarkıları öne çıkaracak. Ancak bu sistem, klasik çalma listesi formatında olmayacak ama kullanıcı isterse tek bir tıklamayla önerileri çalma listesi haline getirebilecek. Çalma listesi önerisi yerine bireysel parçalara odaklanan dinamik bir panel oluşturulacak. YouTube Müzik, kullanıcıya bu öneriyi neden yaptığına dair kısa açıklamalar yapacak.

YouTube Müzik Tek Parça Bazlı Öneri Sistemine Geçiyor

Bazı kullanıcıların bildirdiğine göre Android tabanlı uygulamalarda ana sayfa değişikliğe uğramış, ancak bu sızıntı çabucak fark edilerek düzeltilmiş. Bu durum, şirketin arka planda A/B testleri yürüttüğüne işaret ediyor. Yani kısa zamanda resmi olarak duyurulabilir.

Özellik şu anda test aşamasında olduğu için sadece belirli kullanıcılara açık. Bittiğinde Spotify'ın daha çok haftalık listelerle sınırladığı keşif önerilerine köklü bir alternatif getirecek olan parça temelli öneri sistemi, bağımsız sanatçıların daha fazla öne çıkmasına da zemin hazırlayacak.

YouTube Müzik Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar?

YouTube Müzik hizmetine ücretsiz olarak erişebilmek için YouTube Premium satın alınması gerekiyor. YouTube Premium aktifken hem videolar, hem de müzikler reklamsız bir şekilde erişilebiliyor. Müzik servisini ayrıca almak gibi bir seçenek bulunmuyor. Türkiye'de ilk ay ücretsiz bir şekilde kullanılabilen YouTube Premium fiyatları şöyle: