Bu Defa Kaçış Yok! YouTube, Tüm Kullanıcılarına Zorla Premium Aldıracak

YouTube videolarında çıkan reklamlardan kurtulmak amacıyla kullanıcılar reklam engelleyiciyi araçları kullanmayı tercih ediyor. Ancak, YouTube uzun süredir reklamları engelleyen araçlara karşı bir mücadele sürdürüyor ve önümüzdeki günlerde bu araçları tümüyle engelleyebilir.

Yeni gelişmeler göre ise YouTube, reklam engelleyicilere karşı mücadelede yeni bir hamle daha yaptı. Sunucu tabanlı reklam enjeksiyon yöntemi ile reklamları videonun akışına sunucu tarafında yerleştirerek, geleneksel reklam engelleyicilerin etkisiz kalmasını amaçlıyor.

YouTube’da Reklam Engelleme Artık Mümkün Olmayacak mı?

YouTube videolarında sponsorlu reklamları atlamak için kullanılan uzantı SponsorBlock, YouTube'un şu anda sunucu tabanlı reklam enjeksiyonunu yöntemini test ettiğini söyledi. Böylece artık reklamların direkt olarak video ile birleşeceğini ve engellenemeyeceğini gösteriyor.

Sunucu tabanlı reklam enjeksiyonu, YouTube gibi platformların, reklamları videonun akışına doğrudan yerleştirdiği yeni bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bu sayede reklamlar, geleneksel reklam engelleyicilerin kullandığı yöntemlerle ayırt edilemez ve engellenemez hale geliyor.

YouTube'un reklam engelleyicilere karşı olan bu hamlesi, mobil cihazlarda popüler olan üçüncü taraf istemcileri de hedef alarak, platformdaki reklam gelirlerini korumak olarak görülüyor. Hatta, kullanıcıları YouTube Premium'a abone olmaya teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak da görülebilir.

Ancak yine de bu adımın henüz test aşamasında olduğu ve yayın olarak uygulanmadığı söyleniyor. Yüksek ihtimalle bu değişiklik YouTube platforma eklenecek. Bundan dolayı reklam engelleyici araçların artık yeni yöntemler geliştirmesi gerekiyor ya da kullanıcılar Premium'a abone olmak zorunda kalacaklar.