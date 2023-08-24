YouTube "Reklamı Atla" Seçeneğini Küçültmeyi Planlıyor: Peki Neden?

YouTube, "Reklamı Atla" seçeneğinde yıllar sonra önemli bir değişikliğe gidiyor. Görünüşte küçük olan bu değişiklik, platformun önceliklerini ve bunların kullanıcı deneyimiyle uyumunu ortaya koyan daha büyük bir değişiklik planının parçası olacak.

Belirgin dikdörtgen görünümüne sahip "Reklamı Atla" seçeneği, uzun reklam araları sırasında kullanıcıların dört kolla sarıldığı seçeneklerden biri ancak son zamanlarda YouTube'un güncel tasarımıyla biraz uyumsuz olduğu düşünülüyor.

Seçeneğin yenilenen tasarımı çok daha küçük ancak YouTube'un benimsediği estetikle uyumlu. Bu dönüşüm sadece görsel bir değişiklik değil, aynı zamanda stratejik sonuçlar da taşıyor.

"Reklamı Atla" Seçeneği Güncel Arayüz Tasarımıyla Uyumlu Hale Geliyor

YouTube seçeneğin tasarımını güncel arayüz tasarımı ile aynı yapıya getirse de bunu yaparken seçeneği nispeten daha da küçültüyor ve bu, kullanıcıları daha çok reklam izlemeye teşvik ediyor ve potansiyel olarak reklamverenlerle daha yüksek etkileşime yol açıyor.

Değişikliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi olmasa da test sürecindeki kullanıcılardan bu değişikliğe yönelik olumsuz bir geri bildirim alınmadığı belirtiliyor.

Peki siz bu değişiklik ve YouTube reklamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.