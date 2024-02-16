YouTube, TikTok ile Atışmaya Devam Ediyor: Shorts'a Remiksleme Özelliği Geldi!

YouTube, TikTok ile rekabetini kızıştırmaya tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta YouTube Shorts'a TikTok'taki gibi canlı yayın özelliği geleceğini paylaşmıştık.

Şimdi de Universal Music ile lisansını yenilemediği için binlerce müziğin kaldırıldığı platformdan yeni bir özellik daha kopyalandı. YouTube kullanıcıları artık Shorts videolardaki müzik kliplerini remiksleyebilecek.

YouTube ve TikTok Savaşı Devam Ediyor

Kısa video tarafında hakimiyeti artırmakla birlikte kullanıcıların da platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlamak için çalışan YouTube, yeni özelliğiyle TikTok'la savaşını kızıştırıyor. YouTube Shorts'ta artık kullanıcılar müzik videolarını eklemenin yanı sıra videoları remiksleyebilecek.

Bu özelliğin geldiği zamanlama oldukça manidar olarak yorumlandı. TikTok'un ay başında Universal Music lisansını yenilemediği için kaldırılan müzikleri remiksleme özelliğinin de kullanımını ciddi oranda etkiledi.

YouTubeda bu konuda açıklama yaparken TikTok'un durumuna atıfta bulundu. Açıklamada kullanıcıların Beyonce ve Maggie Rogers gibi dünyanın en ünlü şarkıcılarına ait eserleri Short videolarına dahil edebileceği de söylendi.

Yeni özellik son derece basit bir kullanım deneyimi yaşatacak. Kullanıcılar sadece birkaç hamle ile klibin bir bölümünü kendi Shorts videolarına dahil edebilecek. Aynı zamanda kısa video oluşturma, müzik videosunu arka plan olarak kullanma ve sadece sesi kullanma gibi imkanlar da bu özellikle birlikte gelecek.

Şu an sınırlı sayıda bir kullanıcının erişimine açılan özellik yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulmuş olacak. YouTube, bu özellikle birlikte TikTok'un bir adım önüne geçmiş olacak.