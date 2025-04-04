YouTube'dan TikTok'un Yasaklanacağını Kanıtlar Nitelikte Shorts Özelliği

TikTok'un ABD operasyonlarının satışı için verilen sürenin dolmasına sayılı günler kala ve olası bir yasak ihtimali gündemdeyken, YouTube, kısa video formatı Shorts için bir dizi yeni düzenleme ve özellik duyurdu.

Duyurduğu ilk yenilik ise içerik üreticilerine özel bir video düzenleme aracı. YouTube'a göre bu yeni araç, klip sıralamasını kolaylaştıracak, müzik ve metin eklemeyi basitleştirecek ve Shorts videolarının önizlemesini daha rahat sunacak. Shorts içerik üreticilerinin en çok talep ettiği bu özelliğin bu bahar aylarında kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu baharın ilerleyen dönemlerinde YouTube, içerik üreticilerinin galerilerinden görsel etiketler eklemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik yayınlayacak. Ayrıca içerik üreticileri, metin istemlerinden yapay zeka kullanarak etiketler de oluşturabilecekler.

Shorts Videolarını Müzikle Senkronize Etmek Artık Çok Kolay

YouTube'un tanıttığı ikinci araç ise içerik üreticilerinin düzenlemelerini otomatik olarak müzik ritimleriyle senkronize etmelerini sağlayacak. Bu araç sayesinde, bir şarkı seçtikten sonra klipleriniz otomatik olarak müziğin temposuna göre ayarlanacak.

Üçüncü olaraksa, şablonlar geliştirilerek kullanıcıların kendi fotoğraf galerilerinden görselleri şablonlarda kullanabilmeleri sağlanacak. Bir şablon kullanıldığı anda orijinal içerik üreticisine otomatik olarak atıfta bulunulacak. YouTube Shorts şablonları, animasyonlar, arka planlar ve metin stilleri gibi yerleşik öğelerle birlikte geliyor.

Bir YouTube Shorts videosundan "Şablonu kullan" düğmesine tıklayarak bir şablonu tekrar kullanabilirsiniz ve telif hakkına girip girmediğiniz konusunda endişe etmenize gerek kalmadan içeriklerinizi düzenleyebilirsiniz.

TikTok'un Kapanması YouTube'a Yarar

TikTok'un yasaklanma ihtimali kapıda. Yalnızca bir günleri kaldı. Bu sebeple YouTube gibi platformlar, TikTok benzeri özelliklere yatırım yapmayı artırmış durumda.

Daha önce Meta'nın, kısa video hizmeti Reels'e içerik üreticilerini 5.000 dolara kadar nakit bonuslarla çekmeye çalıştığını bildirmiştik. Hatta ByteDance'in (TikTok'un ana şirketi) sahip olduğu ve TikTok ile derin entegrasyonu bulunan CapCut'a rakip olacak "Edits" adlı yeni bir uygulama geliştirdiği de gelen bilgiler arasındaydı.