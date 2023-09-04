YouTube, Shorts Videolarından Şikayetçi: Şirketin Gelirlerinde Düşüş!

Son yıllarda YouTube, kısa biçimli videoların en önemli önceliği olduğunu defalarca söyledi ve gösterdi ancakl yeni bir rapor, YouTube'un Shorts videolara yönelik yeni endişelerine değiniyor.

Financial Times'a göre yetkili bir YouTube personeli son strateji toplantılarında şirket için daha fazla gelir getiren uzun biçimli videoların bir format olarak 'yok olma' riskini tartıştı.

Şirket içi veriler, içerik oluşturucuların "tüketici iştahının azalması nedeniyle daha az uzun formatlı video hazırladığını" gösteriyor.

Shorts Videolarının Popülaritesi YouTube Gelirlerini Etkiledi

Bu değişim reklam gelirlerini de etkiliyor. Öyle ki daha uzun biçimli videolar daha fazla reklama ve "e-ticaret sitelerine verilen reklamlarda daha yüksek tıklama oranına" olanak sağlıyor. Keza bu noktada İzleyiciler gibi reklamverenler de ürün yerleştirmeleri yaparken kısa biçimli içeriği tercih ediyor.

YouTube'un son dört çeyreğin üçünde reklam gelirlerinde düşüş bildirdiği de bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz haftalarda şirket reklam engelleyicileri engellemeye başlarken, YouTube Premium da fiyat artışı uygulamaya başladı.

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